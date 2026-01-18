Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
18. 1. 2026,
7.00

Osveženo pred

11 ur, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Eduard Hallberg alpsko smučanje slalom Wengen Clement Noel Henrik Kristoffersen Paco Rassat

Nedelja, 18. 1. 2026, 7.00

11 ur, 27 minut

Alpsko smučanje, Wengen, slalom (m)

Šest tekem, pet zmagovalcev, bo šesti Finec?

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Paco Rassat | Paco Rassat je to zimo dosegel svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu. | Foto Reuters

Paco Rassat je to zimo dosegel svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu.

Foto: Reuters

Konec tedna pod Lauberhornom se končuje s še eno klasiko – z wengensko slalomsko tekmo. Prva vožnja že sedmega slaloma v tej sezoni se začne ob 10. uri, finale bo ob 13.00. Na dozdajšnjih šestih tekmah smo videli že pet zmagovalcev. Slovenskega smučarja v tej disciplini pa to zimo nimamo v štartni hišici.

Paco Rassat
Sportal Velika zmaga Francoza in vse bolj bledi slovenski spomini

Moški slalom je že nekaj sezon najbolj nepredvidljiva disciplina v svetovnem pokalu. Po šestih od 11 tekem prvih šest v skupnem seštevku loči manj kot 110 točk. Prvi, ki zaostaja nekaj več, pa je eden od slalomskih asov zadnjih let, Norvežan Henrik Kristoffersen na sedmem mestu. Sicer je bil dvakrat tretji, ostale tekme pa so bile zanj veliko razočaranje. Ima pa izkušeni smučar s severa Evrope tokrat štartno številko ena.

Eduard Hallberg še nima zmage. | Foto: Guliverimage Eduard Hallberg še nima zmage. Foto: Guliverimage Edini z dvema zmagama in tudi z vodstvom v seštevku discipline je 27-letni Francoz Paco Rassat. Zmagal je v Gurglu in minuli konec tedna v Adelbodnu. To sta tudi njegovi prvi dve zmagi v svetovnem pokalu. To je njegova šele tretja sezona, ko osvaja točke na najvišji ravni. V minuli je bil v slalomskem seštevku 23. Ima 340 točk in je 26 točk pred rojakom veteranom Clementom Noelom. Sledijo trije Norvežani Timon Haugan, Atle Lie McGrath in Lucas Pinheiro Braathen, ki zadnji dve sezoni sicer nastopa za Brazilijo. Na petem mestu je še eno presenečenje zime, Finec Eduard Haalberg. Dvajsetletnik še čaka na prvo zmago, je bil pa že dvakrat na stopničkah. V prvi deseterici je tudi Belgijec Armand Marchant. Medtem pa slovenskega smučarja – pa je Slovenija precej bolj smučarska država od Finske – na slalomskih tekmah svetovnega pokala sploh nimamo.

Lani so na wengenskem slalomu zablesteli norveški smučarji: zmagal je McGrath, Haugan je bil drugi, Kristoffersen pa tretji. 

Alpsko smučanje, Wengen, slalom (m), štartna lista

1. Henrik Kristoffersen (Nor)
2. Lois Meillard (Švi)
3. Clement Noel (Fra)
4. Timon Haugan (Nor)
5. Atle Lie McGrath (Nor)
6. Paco Rassat (Fra)
7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
8. Armand Marchant (Bel)
9. Linus Strasser (Nem)
10. Manuel Feller (Avt)
11. Steven Amiez (Fra)
12. Eduard Hallberg (Fin)
13. Tanguy Nef (Švi)
14. Dave Ryding (VB)
15. Fabio Gstrein (Avt)
Wengen Marco Odermatt
Sportal Odermatt postal kralj Lauberhorna, Čater pred Hrobatom
Giovanni Franzoni
Sportal Italijan do zmagovitega prvenca, Hrobat znova odstopil
Petra Vlhova, Zlata lisica 2024
Sportal Presenečenje: Vlhova trenira in bi rada nastopila v Cortini
Eduard Hallberg alpsko smučanje slalom Wengen Clement Noel Henrik Kristoffersen Paco Rassat
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.