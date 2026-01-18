Šest tekem, pet zmagovalcev, bo šesti Finec?

Konec tedna pod Lauberhornom se končuje s še eno klasiko – z wengensko slalomsko tekmo. Prva vožnja že sedmega slaloma v tej sezoni se začne ob 10. uri, finale bo ob 13.00. Na dozdajšnjih šestih tekmah smo videli že pet zmagovalcev. Slovenskega smučarja v tej disciplini pa to zimo nimamo v štartni hišici.

Moški slalom je že nekaj sezon najbolj nepredvidljiva disciplina v svetovnem pokalu. Po šestih od 11 tekem prvih šest v skupnem seštevku loči manj kot 110 točk. Prvi, ki zaostaja nekaj več, pa je eden od slalomskih asov zadnjih let, Norvežan Henrik Kristoffersen na sedmem mestu. Sicer je bil dvakrat tretji, ostale tekme pa so bile zanj veliko razočaranje. Ima pa izkušeni smučar s severa Evrope tokrat štartno številko ena.

Eduard Hallberg še nima zmage. Foto: Guliverimage Edini z dvema zmagama in tudi z vodstvom v seštevku discipline je 27-letni Francoz Paco Rassat. Zmagal je v Gurglu in minuli konec tedna v Adelbodnu. To sta tudi njegovi prvi dve zmagi v svetovnem pokalu. To je njegova šele tretja sezona, ko osvaja točke na najvišji ravni. V minuli je bil v slalomskem seštevku 23. Ima 340 točk in je 26 točk pred rojakom veteranom Clementom Noelom. Sledijo trije Norvežani Timon Haugan, Atle Lie McGrath in Lucas Pinheiro Braathen, ki zadnji dve sezoni sicer nastopa za Brazilijo. Na petem mestu je še eno presenečenje zime, Finec Eduard Haalberg. Dvajsetletnik še čaka na prvo zmago, je bil pa že dvakrat na stopničkah. V prvi deseterici je tudi Belgijec Armand Marchant. Medtem pa slovenskega smučarja – pa je Slovenija precej bolj smučarska država od Finske – na slalomskih tekmah svetovnega pokala sploh nimamo.

Lani so na wengenskem slalomu zablesteli norveški smučarji: zmagal je McGrath, Haugan je bil drugi, Kristoffersen pa tretji.