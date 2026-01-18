Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
9.15

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Služba za priseljevanje in carine Donald Trump ameriška vojska

Nedelja, 18. 1. 2026, 9.15

25 minut

Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ameriška vojska | Pentagon je odredil približno 1500 vojakom, naj se pripravijo na morebitno napotitev v Minnesoto. | Foto Reuters

Pentagon je odredil približno 1500 vojakom, naj se pripravijo na morebitno napotitev v Minnesoto.

Foto: Reuters

Obrambno ministrstvo ZDA načrtuje napotitev približno 1500 vojakov v zvezno državo Minnesoto, kjer so se v soboto nadaljevali protesti proti ukrepom zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), poročajo ameriški mediji.

Pentagon je odredil približno 1500 vojakom, naj se pripravijo na morebitno napotitev v Minnesoto, če se bo nasilje v državi stopnjevalo, poroča Washington Post.

Odločitev sledi grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v četrtek Minnesoti zagrozil z uporabo zakona o vstaji iz leta 1807, v skladu s katerim lahko predsednik v zvezno državo napoti oborožene sile, da zadušijo morebiten upor.

Protesti proti nasilju Ice

V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju Ice. Ti so izbruhnili, potem ko je pred desetimi dnevi agent Ice v glavo ustrelil in ubil 37-letno Renee Nicole Good. Protestniki zahtevajo umik zveznih organov pregona iz mesta in vlado predsednika Trumpa obtožujejo kršenja ustavnih pravic državljanov.

V bližini mestne hiše se je zbralo več sto demonstrantov, ki so protestirali proti prisotnosti zveznih agentov v mestu in racijam, ki jih izvajajo proti priseljencem. Skandirali so slogane in nosili transparenta, s katerimi so jih pozivali, naj zapustijo mesto.

Minnesota, protest | Foto: Reuters Foto: Reuters

protesti v Minnesoti
Novice Ameriška zvezna sodnica prepovedala aretacije miroljubnih protestnikov v Minnesoti
Služba za priseljevanje in carine Donald Trump ameriška vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.