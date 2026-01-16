Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

16. 1. 2026,
16.53

Petek, 16. 1. 2026, 16.53

21 minut

Trump ne izključuje izstopa ZDA iz Nata

NATO, Donald Trump | Strokovnjaki sicer menijo, da že sama grožnja z izstopom škoduje verodostojnosti in enotnosti Nata, ne glede na to, ali bi Trumpu formalni umik dejansko uspel ali ne. | Foto Guliverimage

Strokovnjaki sicer menijo, da že sama grožnja z izstopom škoduje verodostojnosti in enotnosti Nata, ne glede na to, ali bi Trumpu formalni umik dejansko uspel ali ne.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je po neuspešnih pogovorih z Dansko in Grenlandijo ponovno obudil grožnjo o izstopu ZDA iz zveze Nato. Njegov glavni motiv je priključitev Grenlandije, ki jo označuje za ključno za ameriško nacionalno varnost, zlasti v luči interesov Rusije in Kitajske na Arktiki.

Trump meni, da Danska sama ne more zaščititi Grenlandije, in pričakuje, da bo Nato podprl ameriška prizadevanja za prevzem nadzora nad otokom. Danska in zaveznice odgovarjajo s povečanjem vojaške prisotnosti na Arktiki, saj obrambo Grenlandije razumejo kot skupno skrb zavezništva.

Donald Trump že dolgo kritizira Nato zaradi prenizkih obrambnih izdatkov evropskih članic. Dosegel je dogovor o dvigu izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035, a kljub temu vztraja pri pogoju, da morajo članice "plačati svoje račune".

Ali lahko ZDA zakonito zapustijo Nato?

Pravno gre za zelo zapleteno vprašanje. Zakon iz leta 2024 namreč predsedniku prepoveduje izstop brez dvotretjinske večine senata ali kongresnega zakona, venar pa obstajajo vrzeli. Trump bi lahko te omejitve poskušal zaobiti s sklicevanjem na svoja ustavna pooblastila nad zunanjo politiko in vlogo vrhovnega poveljnika.

Morebiten izstop iz Nata bi verjetno sprožil pravno bitko med Belo hišo in Kongresom, o kateri bi moralo odločati vrhovno sodišče, piše Time.

Strokovnjaki sicer menijo, da že sama grožnja z izstopom škoduje verodostojnosti in enotnosti Nata, ne glede na to, ali bi Trumpu formalni umik dejansko uspel ali ne.

