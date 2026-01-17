Bivši Trumpov svetovalec: Ta država bo naslednja Ukrajina

Bivši glavni strateg Bele hiše Steve Bannon je v intervjuju za Daily Mail razkril, kaj bi lahko Trumpa spodbudilo k nadaljnji širitvi njegove prisotnosti na Arktiki in katero območje bi lahko bilo še ena točka spora na severni polobli.

Ameriški predsednik Donald Trump pripravlja nov zunanjepolitični obrat, s katerim bo odločneje nasprotoval naraščajočemu kitajskemu vplivu v Kanadi in razširil tako imenovano "Donroejevo doktrino" na celotno zahodno poloblo. Opozorila prihajajo iz Trumpovega ožjega kroga, nekdanji glavni strateg Bele hiše Steve Bannon pa trdi, da je Kanada naslednja velika geopolitična točka konflikta.

"Kanada je naslednja Ukrajina," je Bannon povedal za Daily Mail in poudaril, da Ottawa ni sposobna učinkovito braniti svoje arktične meje. Dodal je, da bo Trump "zelo ostro ravnal s Kanado", če bo ocenil, da so ameriški interesi ogroženi.

Trump oblikoval posebno delovno skupino za Arktiko

Med svojim prvim mandatom je Trump oblikoval posebno delovno skupino za Arktiko in s tem pokazal, kako strateško pomemben je zanj sever celine, zlasti Grenlandija. Poudarek je bil na preprečevanju ruske in kitajske širitve v tej regiji, ki jo Washington šteje za ključno za nacionalno varnost.

Zbliževanje Ottawe in Pekinga

Posebno nelagodje so v Washingtonu povzročile poteze kanadskega premierja Marka Carneyja, ki je po skoraj desetih letih obiskal Kitajsko in predsednika Xi Jinpinga opisal kot "strateškega partnerja".

Dodatno polemiko so sprožile Carneyjeve izjave o Grenlandiji, v katerih se je pridružil Danski in zaveznicam Nata, kar nakazuje, da Kitajska deli podobna stališča z Ameriko glede interesov na otoku.

Po vojaški operaciji v Venezueli in aretaciji Nicolása Madura je Trump dejal, da ZDA resno ponovno izvajajo Monroejevo doktrino, vendar v posodobljeni obliki, ki jo imenuje "Donroejeva doktrina". Cilj je jasen: preprečiti Rusiji in Kitajski, da bi vojaško, politično ali strateško delovali na zahodni polobli.

V novi nacionalni varnostni strategiji Bele hiše je navedeno, da ZDA ne bodo dovolile "zunajcelinskim konkurentom" namestitve sil na isti polobli.