Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
17. 1. 2026,
17.59

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pohodniki smučanje Avstrija žrtve snežni plaz

Sobota, 17. 1. 2026, 17.59

3 minute

V Avstriji sta se sprožila dva snežna plazova: umrlo pet ljudi

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Snežni plaz | "Kljub jasnim in večkratnim opozorilom je danes ponovno prišlo do številnih plazov - žal s smrtnim izidom," je dejal vodja gorske reševalne službe. | Foto STA

"Kljub jasnim in večkratnim opozorilom je danes ponovno prišlo do številnih plazov - žal s smrtnim izidom," je dejal vodja gorske reševalne službe.

Foto: STA

Na Solnograškem sta se danes popoldne sprožila dva snežna plazova, v katerih je po podatkih gorske reševalne službe umrlo skupno pet ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Prvi plaz se je sprožil nekaj po 12. uri v smučarskem središču Bad Hofgastein na 2200 metrih nadmorske višine in zasul smučarko. Ko so jo reševalci našli, je bila že mrtva.

Umrli štirje pohodniki 

Uro in pol kasneje se je v dolini Gastein sprožil še en plaz, v katerem so umrli štirje pohodniki. Gorska reševalna služba je pojasnila, da je plaz odnesel skupino sedmih alpinistov. Med njimi je eden nesrečo preživel brez poškodb, dva sta poškodovana - eden huje in drugi lažje. Za štiri ljudi pa je bil plaz usoden.

"Kljub jasnim in večkratnim opozorilom je danes ponovno prišlo do številnih plazov - žal s smrtnim izidom. Ta tragedija boleče kaže, kako resna je trenutna nevarnost plazov," je v sporočilu za javnost pojasnil vodja gorske reševalne službe v Pongauu Gerhard Kremser.

Smučišče
Novice Plaz zasul 12-letnega dečka, ki je smučal izven urejene proge
Üli Kestenholz
Sportal Plaz usoden za nekdanjega dobitnika olimpijske kolajne
Francoske Alpe
Novice Črn dan v Alpah: umrli trije turni smučarji
pohodniki smučanje Avstrija žrtve snežni plaz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.