STA

Torek,
13. 1. 2026,
15.55

Üli Kestenholz

Torek, 13. 1. 2026, 15.55

Plaz usoden za nekdanjega dobitnika olimpijske kolajne

Üli Kestenholz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanji švicarski deskar na snegu Üli Kestenholz, 50-letni dobitnik bronaste kolajne v veleslalomu na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998, je umrl, potem ko ga je v nedeljo v švicarskih Alpah odnesel plaz, je sporočilo Švicarske smučarske zveze povzela dpa.

Po poročilih policije kantona Valois se je nesreča zgodila na 2400 metrih nadmorske višine, v njej pa sta bila udeležena smučar in deskar. Prvemu se je uspelo rešiti, deskarja pa je odnesel plaz. Rešili so ga iz snega, ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa je umrl.

Kestenholz je dve odličji osvojil tudi na svetovnem prvenstvu, v krosu pa je dvakrat zmagal na igrah X.

