Igor E. Bergant zapušča Odmeve, dobil je novo oddajo

Po skoraj 15 letih se Igor E. Bergant poslavlja z mesta voditelja oddaje Odmevi, konec januarja pa dobi lastno oddajo.

Po skoraj 15 letih vodenja informativne oddaje Odmevi na TV Slovenija se Igor Evgen Bergant poslavlja od vloge, ki jo je že ob prevzemu razumel kot enega največjih izzivov svoje novinarske poti, so sporočili s TV Slovenija.

Zdaj je pred njim nov ustvarjalni izziv, nova oddaja Debate z Bergantom, ki bo vsak teden ponudila poglobljene razprave o aktualnih družbenih, političnih in širših javnih temah. Prvič bo na sporedu prvega programa nacionalke 25. januarja zvečer.

50-minutna tedenska oddaja bo temeljila na soočenju mnenj, argumentov in razlag s tremi relevantnimi sogovornicami in sogovorniki na eno temo. Voditelj bo z vprašanji in dinamiko pogovora poskušal ustvariti prostor za vsebinsko razpravo onkraj dnevno-političnega ritma. Oddaja bo hkrati tudi video- in podkast, so sporočili s TV Slovenija.

V Odmeve je prišla Manica Janežič Ambrožič

"Odmevi so bili – tako kot pred tem športno novinarstvo – zanimiva izkušnja. V sedanji podobi, predvsem pa ob izjemni voditeljski okrepitvi Manice Janežič Ambrožič, so zdaj dobro pripravljeni za izzive prihodnosti," je ob novici o veliki karierni spremembi povedal Bergant.

Dodal je, da si je zaželel tudi osebne spremembe, in ob tem izjavil, da ga je "motilo, da v naši televizijski ponudbi ni bilo več oddaj, v katerih bi strokovnjakinje in strokovnjaki lahko v umirjenem ozračju razpravljali o pomembnih temah sedanjosti in prihodnosti ter razvijali in soočali različne argumente."

Kot je pojasnil, bo njegova oddaja "smiselno dopolnila ponudbo dnevnih aktualnih oddaj s krajšimi pogovori, preiskovalno oddajo Tarča ter intervjuje, kjer so v ospredju pozornosti zanimivi gostje ali prepoznavni izpraševalci. Sam bom poskušal izpostavljati znanje gostij in gostov, skrbeti za kakovostno razpravo in na različnih platformah pripraviti čim več zanimivih dejstvenih izhodišč za kakovosten pogovor."

Nov projekt za "domoljubne in vse, ki bi taki želeli postati"

Ob tem je razkril, da pripravlja še en digitalni projekt, videokasta o različnih bolj ali manj znanih vidikih fenomenalnosti Slovenije, "namenjen domoljubnim in vsem, ki bi taki želeli postati." Načrtuje, da bo prvo serijo posnel do pomladi.

Oglejte si še: