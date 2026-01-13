Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Torek,
13. 1. 2026,
16.33

Osveženo pred

23 minut

alpsko smučanje

Alpsko smučanje, Flachau, svetovni pokal, slalom, (ž)

Kaj lahko danes pokažejo Slovenke?

Ana Bucik Jogan Kranjska gora 2025 | Foto Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V avstrijskem Flachauu je danes na sporedu ženski slalom svetovnega pokala. Na startni listi so tudi štiri Slovenke. Prva vožnja je ob 17.45, finalna vožnja pa je na sporedu ob 20.45.

Na tekmi bodo štiri slovenske smučarke. Ana Bucik Jogan bo štartala s številko 25, Nika Tomšič z 38, Lila Lapanja s 67, Caterina Sinigoi pa ima številko 68.

Slalom bo odprla Wendy Holdener, medtem ko se bo Američanka Mikaela Shiffrin s štarta pognala s številko sedem.

Prvi tek, štartna lista:

1. Wendy Holdener (Sui)
2. Katharina Truppe (Aut)
3. Lena Duerr (Ger)
4. Lara Colturi (Alb)
5. Paula Moltzan (Usa)
6. Camille Rast (Sui)
7. Mikaela Shiffrin (Usa)
8. Emma Aicher (Ger)
9. Sara Hector (Swe)
10. Cornelia Oehlund (Swe)
11. Laurence St-Germain (Can)
12. Melanie Meillard (Sui)
13. Anna Swenn Larsson (Swe)
14. Zrinka Ljutic (Cro)
15. Katharina Huber (Aut)
...
25. Ana Bucik Jogan (Slo)
38. Nika Tomšič (Slo)
67. Lila Lapanja (Slo)
68. Caterina Sinigoi (Slo)

