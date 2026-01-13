Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
13. 1. 2026,
17.18

Tim Mastnak Rok Marguč Gloria Kotnik deskanje

Torek, 13. 1. 2026, 17.18

19 minut

Deskanje, Bad Gestein, paralelni slalom

V izločilnih bojih le Gloria Kotnik

STA

Gloria Kotnik se je v Bad Gesteinu prebila v izločilne boje.
Foto: Reuters

Gloria Kotnik se je v Bad Gesteinu prebila v izločilne boje.

Foto: Reuters

Gloria Kotnik je edina Slovenka, ki bo nastopila v večernih izločilnih bojih paralelnega slaloma za svetovni pokal v Bad Gasteinu. Kotnik je v kvalifikacijah zasedla deseto mesto, potem ko je bila na prvi, modri progi druga, na rdeči pa 27.

Žan Košir v Avstrijo ni dopotoval, Rok Marguč in Tim Mastnak pa sta bila prepočasna za finale. Marguč je zabeležil 19., Mastnak pa 29. čas.

V kvalifikacijah sta bila najhitrejša Nizozemka Michelle Dekker in Nemec Stefan Baumeister.

