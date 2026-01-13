Jaka Bijol na izhodnih vratih Leedsa? Želi ga ta velikan, navijači osupli.

Jaka Bijol se je po odličnih predstavah v dresu Leeds Uniteda znova znašel na radarju italijanske nogometne elite. Fiorentina želi izpeljati posel, nad katerim navijači angleškega kluba nikakor niso navdušeni.

Jaka Bijol je v nedeljo debitiral v pokalu FA, odigral vseh 90 minut obračuna z Derby Countyjem in za zmago prispeval tudi asistenco. Leeds United je za robustnega branilca pred začetkom sezone odštel okrog 20 milijonov evrov, kar se danes zdi dobra kupčija. Če se je sprva zdelo, da se bo 26-letni Korošec težko privadil na otoški nogomet, je Bijol od konca oktobra do danes pokazal, zakaj so Videmčani s prodajo oklevali tudi ob visoki odškodnini.

Komandant obrambe v slovenski izbrani vrsti je postal ključni člen tudi v zadnji vrsti Daniela Farkeja. Ko mu ta v začetku sezone ni ponujal priložnosti, je Bijol tudi sredi reprezentančnega zbora na Brdu pri Kranju mirno zatrjeval, da ni nobenih razlogov za skrb. Da bo priložnost prišla in da jo bo takrat zgrabil.

Zgodilo se je konec oktobra, ob zmagi nad West Hamom, ko je Farke sprejel odločitev, da svoj sistem nekoliko prilagodi. To je bil začetek vzpona za Jako Bijola in Leeds. Z nekaj izjemami je 26-letnik od takrat do danes standardni član udarne enajsterice premierligaša z Elland Roada.

Fiorentino vodi Paolo Vanoli, mlajši brat Rodolfa Vanolija, nekdanjega trenerja Olimpije in Kopra. Foto: Gulliverimage

Fiorentina želi odpeljati dva

Prav zato je med navijači Leedsa završalo, ko se je v italijanskih medijih pojavila informacija, da naj bi Bijol znova navdušil italijansko nogometno elito in da je mogoča vrnitev Slovenca na Apeninski polotok. Po poročanju časnika Corriere della Sera se je visokorasli branilec znašel visoko na seznamu želja Fiorentine.

Paolo Vanoli, mlajši brat nekdanjega trenerja Olimpije in Kopra Rodolfa Vanolija, želi okrepiti osrčje svoje obrambe, saj klub zapušča Pablo Mari. Fiorentina naj bi tako imela v mislih predvsem dve tarči, poleg Bijola še Čeha Martina Vitika, ki igra za Bologno.

Farke bo težko privolil v prodajo

V Firencah se zagotovo zavedajo, da bodo morali zanimanje podkrepiti z zelo konkretno ponudbo, tudi v primeru mamljivih milijonov in priložnosti za hiter zaslužek Leedsa pa se zdi vrnitev Bijola na italijanske zelenice malo verjetna.

Slovenec pri Danielu Farkeju uživa vse večje zaupanje in zdi se, da je stališče stratega jasno – Bijol ni na prodaj. Takšna je tudi želja velike večine navijačev Leedsa.

Drugače velja za Jacka Harrisona; tudi za tega nogometaša Leedsa se je ogrela Fiorentina, po poročanju otoških medijev pa sta kluba zelo blizu dogovora. Harrison je dve leti kot posojen nogometaš preživel pri Evertonu, navijače Leedsa pa je znova razočaral s predstavo na omenjene pokalnem srečanju z Derbyjem.