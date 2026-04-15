Ljubljanski kriminalisti so v torek na območju Viča po hišnih preiskavah pri 30-letnem osumljencu zasegli 180 sadik konoplje in okoli kilogram prepovedane droge ter pripomočke za gojenje. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.