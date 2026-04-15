Potem ko je Tadej Pogačar zmago na edinem kolesarskem spomeniku, kjer mu še ni uspelo slaviti, kraljici klasik Pariz–Roubaix, izgubil v ciljnem sprintu na kultnem velodromu, se vrstijo analize razlogov, ki so mu preprečili zgodovinski uspeh. Nekdanji nemški kolesar Jens Voigt je prepričan, da je bil ključni razlog kaotičen niz mehanskih težav, predvsem pa neustrezen odziv ekipe ob odločilnem trenutku dirke, ko je slovenski šampion moral sesti na zastarelo kolo nevtralnega servisa Shimano.

Tadej Pogačar je na nedeljski dirki Pariz–Roubaix še drugo leto zapored končal na drugem mestu – lani ga je premagal Nizozemec Mathieu van der Poel, letos pa je bil uspešnejši priljubljeni Belgijec Wout van Aert. Po mnenju nekdanjega nemškega kolesarja Jensa Voigta je bilo letos usodno to, da ekipa UAE Team Emirates XRG ob Pogačarjevi prvi mehanski težavi ni imela takoj pripravljenega ustreznega rezervnega kolesa.

"Ostal sem brez besed, ker nobeden od njegovih ekipnih kolegov ni imel primernega kolesa zanj," je v analizi za nemški Eurosport dejal Voigt. Pogačar je bil tako prisiljen najprej sesti na nevtralno Shimanovo kolo, ki ga je sam opisal kot "karjolo", nato pa ponovno menjati opremo, s čimer je izgubil dragocene sekunde ravno v ključnem delu dirke.

"To je bila ena glavnih napak, ki je Pogačarja stala zmago na Roubaixu," je prepričan Voigt. "Če bi hitro zamenjal kolo, bi bil takoj spet v ospredju." Tako tudi ne bi izgubljal dragocene energije z lovljenjem skupine.

Voigt je podvomil tudi o sami odločitvi ekipe v tistem trenutku: "Bolje bi bilo zamenjati obročnik kot pa sesti na popolnoma drugo kolo." Po njegovem mnenju je vožnja z drugo opremo na tako zahtevni dirki dodatno povečala tveganje.

Čeprav so nekateri analitiki po dirki namigovali, da so tekmeci morda našli način, kako spraviti Pogačarja v težave, Voigt takšno razlago zavrača. Na vprašanje, ali nedeljski rezultat razkriva morebitno Pogačarjevo ranljivost, je odgovoril jasno: "Ne. Pogačar ostaja Pogačar." Kljub številnim težavam in trem predrtim pnevmatikam se mu je uspelo vrniti v boj za zmago ter dirko končati na drugem mestu, kar je po Voigtovem mnenju dokaz njegove izjemne ravni, ne pa znak njegove šibkosti.

Namesto tega je kritiko namenil ekipi, ki je po njegovem mnenju organizacijsko odpovedala v ključnem trenutku dirke.

