Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
15. 4. 2026,
8.52

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Kemal Curić McLaren

Sreda, 15. 4. 2026, 8.52

20 minut

Kemal Curić

Iz Forda k McLarnu: novi vodja oblikovanja superšportnikov bo rojeni Sarajevčan #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kemal Curić Mclaren | Kemal Curić, novi vodja oblikovanja pri McLarnu. | Foto Mclaren

Kemal Curić, novi vodja oblikovanja pri McLarnu.

Foto: Mclaren

McLarnovo oblikovanje bo vodil nemški oblikovalec bosanskih korenin Kemal Curić, ki je v preteklosti delal tudi pri Fordu.

Obetajo se spremembe pri vodenju oblikovanja McLarnovih superšportnikov. Vodenje oblikovalskega oddelka, kar vključuje tako zunanjost, notranjost kot digitalni del vozil, je z aprilom prevzel 48-letni Kemal Curić. Nasledil je Tobiasa Sühlmanna, ki je po veliki prevetritvi prevzel oblikovanje pri Porscheju.

Kdo je Kemal Curić?

Curić se je rodil v Sarajevu, Bosno in Hercegovino pa zapustil leta 1995 med takratno vojno. Star je bil 17 let. Nato je diplomiral na univerzi v Wuppertalu in leta 2004 začel delati pri Fordu. Najprej je bil notranji, od leta 2006 pa zunanji oblikovalec. Podpisal se je na primer pod tretjo generacijo focusa in drugo generacijo kuge. Nato se je preselil v ZDA, kjer je iz Dearborna od leta 2011 vodil zunanje oblikovanje kultnega mustanga.

Curić je nazadnje vodil oblikovanje forda mustanga.

Kemal Curić McLaren
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

