Obetajo se spremembe pri vodenju oblikovanja McLarnovih superšportnikov. Vodenje oblikovalskega oddelka, kar vključuje tako zunanjost, notranjost kot digitalni del vozil, je z aprilom prevzel 48-letni Kemal Curić. Nasledil je Tobiasa Sühlmanna, ki je po veliki prevetritvi prevzel oblikovanje pri Porscheju.

Kdo je Kemal Curić?

Curić se je rodil v Sarajevu, Bosno in Hercegovino pa zapustil leta 1995 med takratno vojno. Star je bil 17 let. Nato je diplomiral na univerzi v Wuppertalu in leta 2004 začel delati pri Fordu. Najprej je bil notranji, od leta 2006 pa zunanji oblikovalec. Podpisal se je na primer pod tretjo generacijo focusa in drugo generacijo kuge. Nato se je preselil v ZDA, kjer je iz Dearborna od leta 2011 vodil zunanje oblikovanje kultnega mustanga.

Curić je nazadnje vodil oblikovanje forda mustanga. Foto: Gregor Pavšič