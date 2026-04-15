Zvezdnik Barcelone z vso silo nad sodnike, burno dogajanje v tunelu

Barcelona je ostala na pragu polfinala lige prvakov. Atletico Madrid je uspešno ubranil prednost dveh zadetkov s prve tekme, čeprav je Kataloncem v prestolnici kazalo odlično. Toda sledil je nov hladen tuš, tudi nova izključitev in jeza nad nekaterimi sodniškimi odločitvami. Po tekmi je v drobovju madridskega stadiona jezo nad sodniki stresel tudi Raphinha.

Še dolgo časa se bodo pri Barceloni spraševali, kaj bi bilo, če bi bilo. Če na prvi tekmi ne bi podlegli bliskovitim protinapadom Atletica, če ne bi bil izključen Pau Cubarsi, če bi na drugi Fermin Lopez Katalonce popeljal v vodstvo s tremi zadetki razlike. Če obramba ne bi razpadla ob novi globinski podaji in če ne bi prišlo še do druge izključitve, tokrat Erica Garcie. Pa tudi, kaj bi bilo, če se ne bi med marčevsko reprezentančno akcijo poškodoval brazilski zvezdnik Raphinha.

Odsotnost 29-letnika se je Barceloni še kako poznala. Zrelih priložnosti na obeh tekmah sicer ni manjkalo, a se je večkrat zdelo, da je Lamine Yamal pri ustvarjanju viška na nasprotnikovi polovici preprosto preveč osamljen. Raphinha je na najtežjih tekmah katalonskega ponosa v zadnjih dveh sezonah pogosto predstavljal jeziček na tehtnici.

Raphinha je prepričan, da sodniške odločitve v korist Atletica niso bile naključje. Foto: Reuters

Toda Brazilec je prepričan, da dvoboja z Atleticom ni odločila njegova odsotnost. Po njegovem mnenju (in mnenju marsikoga v Kataloniji) so bili tokrat jeziček na tehtnici sodniki. To je dal jasno vedeti tudi zbranim novinarjem na hodnikih madridskega stadiona Metropolitano

Strah, da bi Barcelona napredovala?

"Na tej tekmi so nas okradli. Sodnik je imel ogromno težav, nekatere njegove odločitve so bile res neverjetne. Ne vem, koliko prekrškov so naredili nogometaši Atletica, a nekako nikoli ni bilo dovolj za karton," je razlagal brazilski reprezentant. Barcelona je sicer že po prvi tekmi na Uefo poslala uradno pritožbo na sojenje Romuna Istvana Kovacsa. Tokrat jih je razjezil še Francoz Clement Turpin.

"Človeško je delati napake, razumem, da se zgodi ena, da se zgodita dve. Ampak da ponovimo dve takšni tekmi? Res smo igrali dobro, a je težko, ko moraš vložiti trikrat toliko energije, da dobiš dvoboj. Res bi rad razumel, zakaj je bilo sodnike tako strah, da bi Barca napredovala," na načrtno pomoč Madridčanom namiguje Raphinha. Hitro je dobil tudi odgovor iz nasprotnega tabora.

"Enostavno ne moreš govoriti o kraji. Kot bi dobili tri enajstmetrovke in štiri rdeče kartone. Pošteno smo zmagali na igrišču. Prekršek zadnjega moža v obrambi pomeni izključitev, tako je," se je odzval vratar Juan Musso, eden glavnih junakov velike zmage Atletica.

Hansi Flick na novinarski konferenci po tekmi sodniških odločitev ni komentiral. "Ko pogledam obe tekmi, mislim, da bi si zaslužili biti v polfinalu. Ni nam uspelo in to moramo sprejeti. Ponosen sem na odnos, ki so ga igralci pokazali na igrišču," je povedal nemški strateg.