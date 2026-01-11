Šeško znova zadel, a mu ni bilo do veselja

Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je v 3. krogu pokala FA na Old Traffordu z Manchester Unitedom izpadel proti Brightonu (1:2). Časten zadetek za rdeče vrage, ki jih je najverjetneje še zadnjič vodil začasni trener Darren Fletcher, je dosegel prav 22-letni Radečan. Več razlogov za veselje je imel v nedeljo Jaka Bijol, ki je z Leeds Unitedom v nedeljo v gosteh ugnal Derby County (3:1). Korošec je prispeval podajo za prvi zadetek Leedsa. Žan Vipotnik (Swansea) je izpadel proti WBA po strelih z bele točke, v petek pa je napredoval Oxford United brez pomoči poškodovanega Nika Prelca. Aston Villa je izločila Tottenham. Manchester City je tretjeligašu Exeter Cityju zabil kar deset zadetkov, za ogromno senzacijo pa je poskrbel izpad branilca naslova. Crystal Palace je nepričakovano izpadel na gostovanju pri šestoligašu Macclesfieldu (1:2). V ponedeljek bo na delu še Liverpool.

Po pestrem uvodu v novo leto, ki je v prvih januarskih dneh prineslo dvojni krog angleškega prvenstva, je bil ta konec tedna v znamenju tekem tretjega kroga pokala FA. Nižjeligašem se je na tej točki pridružila tudi otoška nogometna elita, tako da sta v najstarejšem klubskem tekmovanju na svetu debitirala tudi Jaka Bijol in Benjamin Šeško.

Brajan Gruda je v 12. minuti popeljal Brighton v vodstvo na Old Traffordu. Foto: Reuters

Rdeči vragi so bolje začeli dvoboj na Old Traffordu. Diogo Dalot je že v 2. minuti zapravil veliko priložnost za zadetek. Takrat se je izkazal vratar Brightona Jason Steele. Pet minut pozneje je ubranil še nevaren strel z razdalje Bruna Fernandesa, v 12. minuti pa so navijači Uniteda obnemeli. Galebi so povedli z 1:0. Najprej je vratar Senne Lammens imenitno posredoval pri strelu Georginia Rutterja, a se je v nadaljevanju napada ponudila priložnost še Brajanu Grudi. Mladi nemški reprezentant je izkoristil neodločnost domače obrambe in zadel v polno.

Nekdanji napadalec Uniteda Danny Welbeck je v 64. minuti podvojil prednost Brightona na 2:0. Foto: Reuters

United v nadaljevanju ni resneje ogrozil vrat Brightona, slovenski napadalec si za razliko od nedavne tekme proti Burnleyju ni priigral resnejše priložnosti, nato pa je Danny Welbeck popeljal goste do vodstva z 2:0! Nekdanji angleški reprezentant, ki je kar nekaj pomembnih let svoje kariere navduševal tudi navijače Uniteda, pri 35 letih še dosega pomembne zmage. V 64. minuti je izkoristil priložnost Grude in podvojil prednost Brightona.

V 69. minuti se je Šešku ponudila priložnost. Prejel je uporaben predložek pred vrata, bil najvišji v skoku, a poslal žogo mimo vrat. Manchester United se ni predal, pet minut pred koncem pa je občinstvo na Old Traffordu le pozdravilo prvi gol rdečih vragov (1:2).

Benjamin Šeško je v 85. minuti po predložku Bruna Fernandesa zatresel mrežo Brightona. Foto: Reuters

Po nebeškem skoku je mrežo Brightona po strelu z glavo zatresel Benjamin Šeško, nadaljeval vroči strelski niz in napovedal dramatičen zaključek srečanja. V njem je možnosti gostiteljev za preobrat dodatno pokvaril 18-letni rezervist Shea Lacey. Naivno si je prislužil dva rumena kartona in moral v 89. minuti predčasno z igrišča. Rezultat se do konca ni več spreminjal, galebi so zadržali prednost tudi po petminutnem sodnikovem podaljšku, United pa je tako najverjetneje izpadel še iz zadnjega tekmovanja, v katerem bi lahko v tej sezoni osvojil lovoriko. To je bila morda tudi že zadnja tekma, ko je rdeče vrage vodil začasni trener Darren Fletcher.

Bijol podal za gol, Leeds zmagal po preobratu

Slovenska reprezentanta sta se v pokalni vikend podala z različnima popotnicama. Leeds je v poplavi zadetkov na St. James Parku prekinil niz neporaženosti, ki je trajal sedem tekem. Newcastle si je zmago s 4:3 zagotovil v 12. minuti sodnikovega dodatka. Bijol in soigralci so v nedeljo v pokalu v Derbyju gostovali pri 13. ekipi angleške druge lige.

Leeds United je upravičil vlogo favorita na gostovanju pri ovnih. Foto: Reuters

Ni se začelo dobro za Leeds, ovni so dobili prvi polčas z 1:0, gostje pa zapravili najstrožjo kazen. V drugem polčasu pa je tudi s pomočjo Korošca, ki je odigral vso tekmo, sledil mogočen preobrat Leedsa. Zmagal je s 3:1, Bijol pa je prispeval podajo za prvi zadetek gostov v 55. minuti. Za svoj nastop si je prislužil visoke ocene in bil eden izmed najboljših na zelenici.

Gabriel Martinelli je na Fratton Parku dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters

V tej sezoni najboljši angleški prvoligaš Arsenal je v nedeljo na gostovanju pri drugoligašu Portsmouthu zmagal s 4:1. Nekdanji član angleške elite, za katerega sta svojčas igrala tudi nekdanja slovenska reprezentanta Mladen Rudonja in Aleksandar Rodić, je presenetljivo povedel že v tretji minuti, nato pa je sledil preobrat topničarjev. Kar tri zadetke je prispeval Brazilec Gabriel Martinelli.

Brat Wayna Rooneyja z amaterji izločil branilca naslova!

Pokalna tekmovanja slovijo po tem, da se pogosto dogajajo senzacije. Ena največjih v zgodovini najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu, angleškega pokala FA, se je zgodila 10. januarja 2026. Priredil jo je šestoligaš Macclesfield, ki nastopa v nacionalni ligi. Čeprav mu žreb ni bil naklonjen in se je pomeril z branilcem naslova Crystal Palacom, je na zelenici pokazal več od premierligaša in zmagal z 2:1.

Isaac Buckley-Ricketts je prednost Macclesfielda, ki nastopa šele v šestem kakovostnem razredu angleškega klubskega nogometa, proti branilcem naslova iz Londona povišal na 2:0. Foto: Reuters

Gostje so v izdihljajih srečanja pred Yeremyja Pina dosegli častni zadetek, za popoln preobrat pa jim je zmanjkalo časa. To je velik udarec za izbrance Oliverja Glasnerja, ki so v sezono vstopili z osvojenim angleškim superpokalom, nastopajo pa tudi v Evropi (konferenčna liga).

Macclesfield je amatersko moštvo, njegovi igralci trenirajo le dvakrat na teden, njegov trener pa je John Rooney, mlajši brat slovitega Wayna Rooneyja! To je največji dosežek v zgodovini kluba. Navijači Crystal Palaca so bili ogorčeni s predstavo svojih ljubljencev, po tekmi so poklicali na zagovor reprezentančnega branilca Marca Guehija. Prvič po več kot sto letih se je zgodilo, da so branilci naslova v pokalu FA izpadli proti klubu, ki ne nastopa v nobeni od štirih najmočnejših angleških lig.

Zgodovinski prizori na stadionu Moss Rose po zmagi šestoligaša nad branilcem pokalne lovorike. Foto: Reuters

Na uvodni pokalni stopnički je spodrsnilo Evertonu, ki je doma po izvajanju 11-metrovk izpadel proti Sunderlandu, Wolverhampton, ki je dolgo časa nizal neuspehe v premierligi, v zadnjih tednih pa vendarle začel pogosteje osvajati točke, pa si je s teniško zmago 6:1 proti Shrewsbury Townu okrepil samozavest pred zahtevnim nadaljevanjem sezone.

Rodri prvič po 20 mesecih, sanjski debi Semenya

Za najvišjo zmago dneva je poskrbel Manchester City. Jezo, nastalo po treh zaporednih remijih, zaradi katerih je povečal zaostanek v prvenstvu za Arsenal, je stresel nad tretjeligašem Exeter Cityjem. Mrežo tekmecev je zatresel kar desetkrat, pri čemer ni niti enega zadetka dosegel najboljši strelec premier lige Erling Haaland!

Rodri je zadel v polno za City prvič po 20 mesecih. Foto: Reuters

Za City je debitiral donedavni napadalec Bournemoutha Antoine Semenyo in se kmalu po vstopu v igro vpisal na seznam strelcev, prvič po 20 mesecih pa se je med strelce vpisal španski zvezdnik Rodri. City je nazadnje v pokalu FA tako visoko zmagal leta 1987, ko je z 10:1 nadigral Huddersfield Town.

Nik Prelec z Oxfordom že napredoval

Manchester United je medtem na gostovanju pri Burnleyju vknjižil še tretji zaporedni remi, a rdeči vragi optimizem črpajo iz prebujenega Benjamina Šeška, ki se je na Turf Mooru podpisal pod dva zadetka. United je v prvi tekmi po koncu ere Rubena Amorima kazal pozitivne znake, a bo za uspeh proti Brightonu bržčas potreben dodaten napredek. Galebi iz Sussexa so na zadnjih šestih medsebojnih obračunih slavili kar štirikrat. Tako Bijol kot Šeško sta sicer že konec avgusta doživela hladen tuš v ligaškem pokalu, kjer sta se spotaknila ob prvi oviri.

Žan Vipotnik je z labodi izpadel proti WBA. Foto: Guliverimage

V tretjem krogu pokala FA sta bila na delu tudi kluba obeh Slovencev, ki si kruh služita v angleški drugi ligi. Nik Prelec zaradi poškodbe ni bil v kadru Oxforda, ko je v petek zvečer gostoval in po enajstmetrovkah izločil Milton Keynes Dons, Žan Vipotnik pa je s Swanseajem po strelih z bele točke izpadel proti WBA. Redni del se je končal z 1:1, po podaljšku pa je bilo 2:2. Štajerec je odigral 105 minut.

V minuli sezoni je naslov presenetljivo prvič v klubski zgodovini osvojil Crystal Palace, ki je v finalu ugnal Manchester City, v tej sezoni pa so Londončani razočarali na polni črti in izpadli proti šestoligašu!

