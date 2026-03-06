Kje bi lahko nastopili slovenski odbojkarji na SP 2027 na Poljskem?

Svetovno prvenstvo za odbojkarje bo leta 2027 bo gostila Poljska, na njem pa bodo nastopili tudi slovenski igralci, ki se bodo na SP pomerili četrtič. Obračune najboljših 32 reprezentanc sveta bo gostilo pet poljskih mest, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je gostiteljico SP razkrila že leta 2023, zdaj pa je dokončno znanih tudi pet mest, v katerih se bodo odvijali obračuni 32 najboljših reprezentanc s svetovne lestvice.

Skupinski del tekmovanja bo potekal v Gdansku, Katovicah, Lodžu in Olsztynu, medtem ko bo Krakov prizorišče polfinalnih srečanj in tekem za odličja.

Poljska je zadnjih letih organizirala evropski prvenstvi za ženske in moške, svetovni prvenstvi za moške in zaključne turnirje elitne lige narodov.

Slovenski odbojkarji so prvič med svetovno elito nastopili leta 2018 v Bolgariji in Italiji, svetovno prvenstvo leta 2022 sta skupaj gostili Poljska in Slovenija, lani pa se je boj za najvišja mesta odvijal na Filipinih.

Svetovno prvenstvo za ženske leta 2027 bo v Kanadi in ZDA, prizorišča pa še niso znana.