Včeraj si je veliki kristalni globus med smučarskimi skakalkami zagotovila Nika Prevc, danes pa gre lahko po njenih stopinjah njen brat Domen Prevc. Slovenski junak v Lahtiju naskakuje rekordno sedmo zaporedno zmago, kar v svetovnem pokalu ni uspelo še nikomur, lahko pa si tudi zagotovi redko videni grand slam v smučarskih skokih. Tekma bo minila brez kvalifikacij, postregla pa zgolj z eno serijo. Začela se bo ob 14.30, ko bo na delu pet slovenskih orlov.

Danes je velik dan za Domna Prevca. Slovenski smučarski skakalec lahko imenitne predstave v tej sezoni, v kateri je razred zase, krona z novim presežkom. Danes, le dan po sestri Niki Prevc, si lahko tudi on že predčasno zagotovi skupno zmago svetovnega pokala. To bi bil njegov prvi veliki kristalni globus.

Trening, rezultati (Lahti): 1. Domen Prevc (Slo) 128,5 metra (83,4 točke)

2. Daniel Tschofenig (Avt) 127,5 (82,5)

3. Jan Hörl (Avt) 125 (78,3)

4. Manuel Fettner (Avt) 127 (76,7)

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 123 (74,3)

6. Halvor Enger Granerud (Nor) 122,5 (73,6)

7. Philipp Raimund (Nem) 122 (72,7)

8. Johann Andre Forgang (Nor) 123 (71,8)

9. Anže Lanišek (Slo) 121 (70,7)

10. Vilho Palosaari (Fin) 120,5 (68,7)

...

17. Timi Zajc (Slo) 118 (64,8)

27. Žak Mogel (Slo) 115 (58,8)

31. Rok Oblak (Slo) 114,5 (55,7)

Prevc je v izjemni formi tudi na Finskem. Na treningu je dosegel najboljši rezultat in napovedal, da bo danes, ko se bodo skakalci v lov na nove točke svetovnega pokala podali brez kvalifikacij, naskakoval novo zmago. Na startnem seznamu je 68 tekmovalcev, številni niso sodelovali na treningu (tudi Nikaido, Embacher, Kraft, Sundal, Lindvik, Tomasiak …), med tistimi, ki so preizkusili veliko skakalnico v Lahtiju, pa je najbolj navdušil prav Slovenec. Poskrbel je za daljavo dneva, med najboljših deset pa se je prebil tudi Anže Lanišek. Slovenske barve na današnji tekmi zastopajo še Timi Zajc, Žak Mogel in Rok Oblak.

V središču pozornosti bo Domen Prevc, ki ima priložnost za svoj prvi globus, s katerim bi prišel tudi do redkega grand slama v smučarskih skokih. Domenator je namreč svetovni prvak v smučarskih skokih in poletih, prejšnji mesec je osvojil olimpijsko zlato na veliki skakalnici in januarja zlatega orla. Do zdaj je le Fincu Mattiju Nykänenu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uspelo osvojiti vse te lovorike, a Slovencu bi to uspelo v zgolj dobrem letu dni.

Kar je v osemdesetih letih osvojil pokojni Matty Nykänen, lahko Domen Prevc v zgolj dobrem letu dni. Foto: Gulliver/Getty Images

Domen pa danes lovi še nekaj rekordov. V petek lahko postane sploh prvi skakalec v zgodovini s sedmimi zaporednimi zmagami. To bi bila zanj 14. zmaga, s čimer bi napovedal tudi lov na rekordno številko 15 zmag v eni sezoni, kolikor jih je v šampionski zimi 2015/16 osvojil njegov brat Peter Prevc.

Današnja tekma bo v Lahtiju izvedena namesto tiste, ki je odpadla v Ruki. Prevca nato v soboto čaka še ena posamična tekma, v nedeljo za konec programa v Lahtiju sledi še tekma parov.

Smučarski skoki, Lahti, trening (m):