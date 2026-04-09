Četrtek,
9. 4. 2026,
17.45

Belgijska kolesarska legenda Merckx spet v bolnišnici

Eddy Merckx | Merckx je zaradi težav s kolkom znova v bolnišnici. | Foto Guliverimage

Legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx je zaradi težav s kolkom znova v bolnišnici, ob sklicevanju na več virov poroča belgijska tiskovna agencija Belga. Gre za najnovejši zaplet po zlomu kolka leta 2024, ki ga je utrpel ob padcu s kolesom.

Po poročanju Belge in več medijev 80-letni Merckx zaradi okužbe prejema antibiotike in bo najverjetneje potreboval še en operativni poseg.

"Ker sem imel hude bolečine, so me prejšnji ponedeljek sprejeli v bolnišnico," je Merckx dejal za belgijski časnik Het Laatste Nieuws. Ker zdravniki niso odkrili vzroka okužbe in antibiotiki ne delujejo dovolj učinkovito, bodo v ponedeljek verjetno ponovno opravili operacijo, je dodal.

Gre za najnovejši zaplet po neuspešni zamenjavi kolka, ki si ga je nekdanji vrhunski belgijski kolesar zlomil ob padcu s kolesom decembra 2024. Od takrat so se zvrstili različni zapleti, prestal je tudi šest operacij.

Merckx je eden najboljših kolesarjev v zgodovini. V karieri je med letoma 1965 in 1977 nabral 525 zmag. Po petkrat je osvojil dirko po Franciji in dirko po Italiji, tri naslove svetovnega prvaka in je le eden od treh kolesarjev, ki so zmagali na vseh petih spomenikih oziroma največjih enodnevnih dirkah.

Preberite še:

Florian Vermeersch
Sportal Pogačar še naprej s pomembnima pomočnikoma
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar pred velikim izzivom, ki mu lahko odpre vrata do zgodovine
THUMB del toro
Sportal Kako hudo jo je skupil Pogačarjev kolega?
bolnišnica Eddy Merckx
