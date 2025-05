V finalu pokala FA smo na Wembleyju videli veliko presenečenje. Kljub temu, da jim letos ni šlo vse po načrtih, so varovanci Pepa Guardiole v dvoboju s Crystal Palacem veljaji za favorite. A Londončani se s tem niso strinjali in Manchester City ugnali z 1:0 ter s tem prvič v zgodovini osvojili najstarejše klubsko tekmovanje v Angliji.

Manchester City, ki je v polfinalu z 2:0 izločil Nottingham Forest, je lovil še svoj osmi naslov v tekmovanju, kar bi ga popeljalo na tretje mesto večne lestvice, ob bok Chelseaju, Liverpoolu in Tottenhamu. Na drugi strani je Crystal Palace s 3:0 ugnal sicer v tej sezoni uspešno Aston Villo in se tretjič podal v boj za prestižno lovoriko.

Londončani so na kultnem Wembleyju povedli v 16. minuti, ko je podajo Daniela Munoza s strani po lepem vtekanju v gol pretvoril Eberechi Eze. 20 minut kasneje je imel City lepo priložnost, da izid poravna, a Omar Marmoush je zapravil strel z bele točke. Prav Munoz je v drugem polčasu tudi sam zatresel mrežo vrat, ki jih je branil Stefan Ortega, a Var je pokazal, da je bil v nedovoljenem položaju.

Manchester City je imel do konca še nekaj zrelih priložnosti, a tako kot pri najstrožji kazni, je imel odgovor vedno pripravljen čuvaj mreže Palacea Dean Henderson in Londončani so se veselili laskave lovorike, meščani pa za njihove standarde povprečno sezono sklenili zgolj s slavjem v Community Shieldu povsem na začetku.

Angleški pokal FA, finale:

Sobota, 17. maj: