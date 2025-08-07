Magnierju četrta etapa, brez sprememb na vrhu

Francoski kolesar ekipe Soudal Quick-Step Paul Magnier je dobil četrto, 201,4 kilometra dolgo etapo kolesarske dirke po Poljski od Rybnika do Cieszyna. To je odločil tehnično zahteven sprint glavnine, v katerem se je Magnier najbolje znašel in premagal zmagovalca tretje etape, Britanca Bena Turnerja (Ineos Grenadiers).

Tretje mesto je zasedel Nemec Tim Torn Teutenbertg. V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Francoz Paul Lapeira, kolesar ekipe Decathlon AG2r, ki mu sredin padec očitno ni pustil posledic, tako da je zadržal osem sekund prednosti pred Poljakom Victorjem Langellottijem.

Trije kategorizirani vzponi v etapi so bili premalo zahtevni, da bi naredili selekcijo. Večjih poskusov napadov ni bilo, že pred zadnjim vzponom je ušla trojica kolesarjev, ki pa jih je imela glavnina pod nadzorom. Najdlje je v pobegu zdržal domačin Filip Maciejuk, v zadnjih 20 kilometrih se mu je pridružil še Italijan Lorenzo Milesi, a njuno upanje se je končalo 2,5 kilometra pred koncem.

Takrat ju je glavnina ujela, v pripravi sprinta so bili najaktivnejši kolesarji Ineosa na čelu z Michalom Kwiatkovskim, a za razliko od dneva prej se je od Turnerja v zaključku bolje znašel Magnier, ki se je veselil jubilejne desete zmage v karieri in prve na dirkah svetovne serije.

