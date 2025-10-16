Magnier dobil še tretjo zaporedno etapo na Kitajskem

Mladi francoski kolesar Paul Magnier je znova zmagal na dirki svetovne serije na Kitajskem. Član ekipe Soudal-QuickStep je po slavju v uvodnih dveh etapah slavil še tretjič zapovrstjo na preizkušnji po Guangxiju. Tokrat je bil najboljši v sprintu 213,5 kilometra dolge etape med Jingxijem in Bamo.

Paul Magnier je svojo 12. zmago v zadnjem mesecu spet zabeležil v sprintu, v katerem je bil v zaključku boljši od Belgijca Jordija Meeusa (Red Bull-BORA- Hansgrohe) in Nemca Maxa Kanterja (XDS-Astana).

Enaindvajsetletni Magnier je niz zmag, skupno jih ima 22, začel na enodnevni dirki GP Fourmies, zatem je dobil po štiri etape na dirkah na Slovaškem in Hrvaškem, zdaj pa ima še tri na Kitajskem.

V skupnem seštevku ima Magnier na vrhu 20 sekund naskoka pred Kanterjem in Meeusom. Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je skupno 105. s 46 sekundami zaostanka, je bil danes 118. s 16 sekundami zamude.

Dirka se bo končala v nedeljo.

Results powered by FirstCycling.com

