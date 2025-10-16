Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
13.58

Četrtek, 16. 10. 2025, 13.58

Dirka po Guangxiju, 3. etapa

Magnier dobil še tretjo zaporedno etapo na Kitajskem

Paul Magnier | Francozu Paulu Magnierju gre zadnji del sezone vse po maslu. | Foto Guliverimage

Francozu Paulu Magnierju gre zadnji del sezone vse po maslu.

Foto: Guliverimage

Mladi francoski kolesar Paul Magnier je znova zmagal na dirki svetovne serije na Kitajskem. Član ekipe Soudal-QuickStep je po slavju v uvodnih dveh etapah slavil še tretjič zapovrstjo na preizkušnji po Guangxiju. Tokrat je bil najboljši v sprintu 213,5 kilometra dolge etape med Jingxijem in Bamo.

Paul Magnier je svojo 12. zmago v zadnjem mesecu spet zabeležil v sprintu, v katerem je bil v zaključku boljši od Belgijca Jordija Meeusa (Red Bull-BORA- Hansgrohe) in Nemca Maxa Kanterja (XDS-Astana).

Enaindvajsetletni Magnier je niz zmag, skupno jih ima 22, začel na enodnevni dirki GP Fourmies, zatem je dobil po štiri etape na dirkah na Slovaškem in Hrvaškem, zdaj pa ima še tri na Kitajskem.

V skupnem seštevku ima Magnier na vrhu 20 sekund naskoka pred Kanterjem in Meeusom. Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je skupno 105. s 46 sekundami zaostanka, je bil danes 118. s 16 sekundami zamude.

Dirka se bo končala v nedeljo.

Results powered by FirstCycling.com

