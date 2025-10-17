Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Petek, 17. 10. 2025, 10.00

6 minut

Magnier po številu zmag v sezoni vse bližje Pogačarju

STA

Paul Magnier | Mladi Francoz je trenutno pri številki 18 za leto 2025. | Foto Guliverimage

Mladi Francoz je trenutno pri številki 18 za leto 2025.

Foto: Guliverimage

Francoski kolesar Paul Magnier (Soudal Quick-Step) je dobil še četrto zaporedno etapo na dirki po Guangxiju, ki spada v svetovno serijo. Enaindvajsetletnik je bil tudi četrti dan od Bame do Jinchengjianga (176,8 km) najboljši v sprintu glavnine, po številu zmag v sezoni pa se je še dodatno približal Tadeju Pogačarju.

Slovenski as je svojo sezono že končal, v 50 tekmovalnih dneh pa je zmagal 20-krat.

Mladi Francoz je trenutno pri številki 18 za leto 2025, skupno v karieri pa pri 23. Večino letošnjih zmag je zbral od sredine septembra, ko je dobil VN Fourmiesa ter po štiri etape po Slovaški in Hrvaški.

Zdaj je tudi na Kitajskem že zabeležil štiri zmage. Danes je bil v sprintu hitrejši od Čeha Pavla Bittnerja (Picnic PostNL) in Belgijca Jordija Meeusa (Red Bull-BORA-hansgrohe).

V skupnem seštevku je še povišal prednost zavoljo novih bonifikacij. Pred Meeusom ima 26 sekund naskoka, pred Bittnerjem pa še dve več.

Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je etapo po opravljeni pomoči svoji ekipi končal na 100. mestu, skupno pa je 95.

Magnierja v lovu na izenačitev Pogačarjevega števila zmag v sezoni v soboto čaka zahtevno delo, saj bo na vrsti najtežja etapa od Yizhouja do Nongle (165,8 km). Zadnji klanec je dolg 3,2 km s povprečnim naklonom 7,3 %, v zadnjem kilometru pa se cesta pokonci postavi kar s 15-odstotnim naklonom.

V nedeljo bo za konec še ena pretežno ravninska etapa v Nanningu.

