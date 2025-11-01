Patrick Lefevere udaril po Marku Cavendishu zaradi izjav v avtobiografiji

Britanski šprinter Mark Cavendish je v svoji novi knjigi Believe: Achieving the Impossible (Verjemi: Doseči nemogoče) med drugim razkril tudi zakulisje obdobja pri belgijski ekipi Soudal - Quick Step, ki sta ga zaznamovala veličasten povratek na vrh in hkrati napet odnos z direktorjem ekipe Patrickom Lefeverejem.

Patrick Lefevere je Marku Cavendishu ponudil priložnost v obdobju, ko so bili mnogi prepričani, da je njegova kariera končana. Britanec je priložnost pri Quick - Stepu dobro izkoristil. Po bolezni (virus Epstein-Barr, op. a.) se je vrnil v formo in na Dirki po Franciji 2021 osvojil štiri etapne zmage, s čimer je izenačil rekord Eddyja Merckxa, ki je na Touru dosegel 34 etapnih zmag.

Njegov povratek je bil senzacija, nadaljevanje pa ni bilo tako bleščeče. Čeprav je v naslednji sezoni podaljšal pogodbo in zmagal tudi na etapi Gira d'Italia, ni bil izbran v ekipo za Tour, kjer je želel preseči rekord Merckxa. Namesto njega je priložnost dobil Fabio Jakobsen, ki se je vrnil po hudi nesreči na Dirki po Poljski leta 2020.

"Patrick je vedno poskrbel, da se je na koncu on počutil kot zmagovalec," se spominja Cavendish. Foto: Ana Kovač

Pri Quick - Stepu se je počutil ogoljufanega

Kot je razkril časnik Het Nieuwsblad, Cavendish v svoji novi knjigi piše, da se je pri Quick - Stepu takrat počutil ogoljufanega. "Imel sem občutek, da me Patrick samo izkorišča. Po Touru 2021 je preprosto izginil – brez ponudbe, brez odgovora. Tudi bonusi so prihajali od podjetja Specialized, ne od ekipe," je zapisal Cavendish.

"Leto prej me je celo prosil, naj mu pošljem življenjepis, preden bi razmislil o pogodbi! Nato me je mesece pustil v negotovosti. Pred Tourom sva se dogovorila za 500 tisoč evrov, potem pa mi je rekel, da se tega ne spomni. Spomnil sem ga, da sem zmagal štiri etape in zeleno majico, zato bi si zaslužil celo več, medtem ko so nekateri zaslužili milijon in pol za dve zmagi v karieri. Patrick se je le nasmehnil in dejal, da ima v proračunu le še 250 tisoč evrov."

Na koncu je Cavendish vendarle prejel 500 tisoč evrov, kar po njegovem mnenju dokazuje, da je Lefevere zgolj trd pogajalec. Zapisal je, da je bilo vse skupaj žaljivo. "Patrick je vedno poskrbel, da se je na koncu on počutil kot zmagovalec. Tokrat mu je spet uspelo. Prehitro sem popustil, moral bi vztrajati pri 750 tisoč evrih," se spominja Cav.

Pogačarju je zažugal, naj nikar ne poskuša podreti njegovega rekorda – 35 etapnih zmag na Touru. Slovenski as jih ima že 21. Foto: Reuters

Buren odziv Lefevreja

Na zapisano se je hitro in burno odzval tudi Lefevere. "Žal mi je, da Mark piše take stvari. Takrat sem ga rešil iz težav in mu dal pogodbo, ko ga nihče več ni hotel. In zdaj to? Hvaležnost očitno ni več vrlina tega sveta."

Cavendishevo obdobje pri Quick - Stepu se tako ni končalo po njegovih željah – iz ekipe je bil odstranjen tik pred Tourom, kjer bi lahko podrl rekord vseh časov. A zgodovina se mu je nasmehnila pozneje: pri ekipi Astana je leta 2024 osvojil svojo 35. etapno zmago na Touru in postal najuspešnejši kolesar v zgodovini Dirke po Franciji. Ko je presegel rekord legendarnega Belgijca je v šali zabičal Tadeju Pogačarju, naj ga niti ne poskuša preseči.

