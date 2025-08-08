Dylan van Baarle zapušča Vingegaarda in se seli v Soudal Quick-Step

Kar se je namigovalo že dlje časa, je zdaj tudi uradno. Nizozemski kolesar Dylan van Baarle se po treh sezonah pri Vismi seli v belgijsko moštvo Soudal Quick-Step, kjer bo po odhodu Remca Evenepoela prevzel pomembno vlogo pri spomladanskih klasikah, kjer je v preteklosti že blestel.

"Navdušen sem nad tem, da se bom pridružil ekipi Soudal Quick-Step, ki sem jo po televiziji spremljal že kot otrok, še posebej v času Toma Boonena," je za spletno stran novega moštva povedal 33-letni nizozemski kolesar Dylan van Baarle. "Sanje so se mi uresničile, zdaj bom del 'volčjega tropa'. Že od zunaj je videti kot velika družina in vesel sem, da bom njen del."

Cilj van Baarleja je, da se spomladi, ko je na sporedu sezona klasik, kjer je v preteklosti že blestel, vrne v svoji najboljši formi in se z ekipo, ki jo po odhodu Remca Evenepoela najverjetneje čaka sprememba fokusa nazaj v klasike, bori za zmage. "Na tritedenskih dirkah želim našim kapetanom čim bolje pomagati v boju za skupni seštevek, in kdo ve, morda mi uspe osvojiti tudi kakšno etapno zmago, bodisi na grand touru bodisi na manjši dirki, če se ponudi priložnost."

Van Baarle, sicer partner aktualne zmagovalke ženske izvedbe Tour de France Femmes avec Zwift Pauline Ferrand-Prévot, je leta 2021 v dresu moštva INEOS Grenadiers zmagal na dirki Dwars door Vlaanderen, leto kasneje pa slavil še na znamenitem Pariz–Roubaix in v isti sezoni osvojil drugo mesto na Dirki po Flandriji.

Leta 2023 je nase opozoril tudi v takratni ekipi Jumbo-Visma, kjer je že na prvi dirki sezone, Omloop Het Nieuwsblad, stopil na najvišjo stopničko. Pozneje je postal tudi nizozemski državni prvak v cestni vožnji, v letih 2023 in 2024 pa so mu pot do uspehov preprečile poškodbe in bolezen.

