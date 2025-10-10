19-letni slovenski kolesar Sven Aleksander Mernik bo iz kranjske ekipe Factor Racing prestopil v razvojno ekipo Visma | Lease a Bike Development. V mladinski vrsti iste ekipe JEGG-SKIL-DJR u19 bosta svoj kolesarski razvoj nadaljevala tudi Svenov mlajši brat Oskar Mernik iz KD Knežjega mesta Celje in Maks Olenik iz novogoriškega Meblo Jogi.

Razvojna ekipa Team Visma | Lease a Bike Development je danes razkrila tri imena, ki bodo del njihove ekipe v sezoni 2026. Belgijec Aldo Taillieu je podpisal dvoletno pogodbo, Slovenec Sven Aleksander Mernik, ki je letos vozil za kranjsko zasedbo Factor Racing, se ekipi pridružuje za eno sezono, medtem ko je Jonas Høydahl sodelovanje z ekipo podaljšal za še eno sezono, so sporočili iz ekipe. Z novo trojico bo razvojna ekipa v prihodnji sezoni štela petnajst kolesarjev.

We're happy to announce the signings of two new talents, who will join our Development team, as well as the extension with Jonas Høydahl. 🐝



Read more here: https://t.co/FPCyHBQp5Z pic.twitter.com/ninTY9CEBt — Team Visma | Lease a Bike Development Team (@visma_lab_devo) October 10, 2025

"Sven je neobrušen dragulj med hribolazci"

"S temi tremi kolesarji se znova krepimo na vseh področjih," je o novih močeh povedal vodja razvoja Robbert de Groot. "Jonas je vsestranski kolesar in zanesljiv član ekipe, ki bo z nami že tretje leto zapored. Ne smemo pozabiti, da je prišel iz gorskega kolesarstva in je kot mladinec komaj kaj dirkal na cesti. Pri nas je zelo napredoval in verjamemo, da se lahko še razvija. Od Alda pričakujemo, da bo napredoval kot specialist za klasike, a tudi njegov sprint in vožnja na čas sta zelo obetavna. Želimo mu pomagati, da doseže svoj polni potencial. Sven pa je še neobrušen dragulj med hribolazci. Zanimivo bo videti, kako se bo razvijal ob podpori naše ekipe," so besede de Groota prenesli v izjavi za javnost.

Sven Mernik je ob tem povedal, da je njegov cilj postati profesionalni kolesar, s podpisom pogodbe z razvojno ekipo Visme pa je korak bližje temu cilju. "Že kot otrok sem spremljal to ekipo – Primož Roglič je bil vedno eden mojih največjih športnih vzornikov. Z leti sem spremljal, kako se je ekipa razvila v eno najboljših na svetu, zato sem zelo ponosen, da se jim pridružujem," je povedal 19-letnik iz Celja, ki bo v nizozemski ekipi imel domačo družbo.

V mladinsko razvojno akademijo do 19 let (JEGG-SKIL-DJR u19) prihajata njegov mlajši brat Oskar Mernik, sprinter po specialnosti, ki se je kalil v ekipi KD Knežjega mesta Celje, in Maks Olenik iz novogoriškega Meblo Jogi, ki je izjemen tudi v vožnji na čas. Na letošnjem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Skopju je za las zgrešil bronasto odličje.

