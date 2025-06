Kdo je Sven? Ime, ki smo ga na asfaltu, ki vodi na Golte, pogosto videli.

Komaj 18-letni slovenski kolesar Sven Aleksander Mernik (Factor Racing) je imel danes na ciljnem vzponu na Golte, najtežji oviri kraljevske etape na letošnji dirki Po Sloveniji, zelo močno in opazno navijaško podporo. Kolegi iz njegovega prvega kluba KD Knježega mesta Celje so s spodbudnimi slogani okrasili del asfalta zadnjih 500 metrov pred ciljem, njegov mlajši brat Osskar Mernik, prav tako izjemno nadarjen kolesar pa je celo pogumno napovedal, da se Sven na terenu, ki mu najbolj ustreza, lahko prebije celo med najboljših pet. Na koncu je osvojil 45. mesto, dobrih sedem minut za presenetljivim zmagovalcem etape Kyrylom Tsarenkom (Team Solution Tech - Vini Fantini), a v skupnem seštevku dirke je s 37. mestom drugi najbolje uvrščen slovenski kolesar.

"Etapa je bila kar težka, problematičen je bil tudi veter v Zgornjesavinjski dolini, zato je šlo kar precej energije za pozicioniranje. Na koncu je to pomenilo, da sem žal pod zadnji klanec prišel s precej praznimi nogami, in sem moral do vrha vztrajati pri svojem tempu. Po domače, malo me je 'pribilo'," se je Sven Aleksander Mernik, kolesar članske ekipe Factor Racing, izrazil v kolesarskem žargonu.

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Vesel, da lahko že tako mlad dirka na največji slovenski kolesarski dirki

Čeprav je vajen reprezentančnih akcij in je že dirkal v tujini, je dirka Po Sloveniji, ki sodi v serijo UCI ProSeries (kategorije UCI 2.Pro), zanj največja dirka v mladi kolesarski karieri. Kako je zadovoljen, kako konkurenčen je, kako udobno se počuti v članski kategoriji?

"Zelo sem vesel, da lahko nastopam na dirki Po Sloveniji. To so bile vedno moje sanje, da bi dirkal na tako veliki dirki, še posebej, če je to doma. S potekom dirke sem dokaj zadovoljen, priznam pa, da sem danes upal, da bom lahko iz sebe iztisnil kaj več. Žal mi je na koncu zmanjkalo moči v nogah," je Celjan zrelo povzel občutke v kraljevski etapi 31. izvedbe dirke Po Sloveniji.

Foto: Ana Kovač

Zadnja etapa za preobrat?

Kolesarje jutri čaka še zadnja, samo 124 kilometrov dolga eksplozivna etapa od Litije do Novega mesta, ki lahko spet premeša razmerja pri vrhu, kjer ima danes tretji Norvežan Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobili) 16 sekund prednosti pred Avstrijcem Felixom Großschartnerjem (UAE Team Emirates - XRG (WT) in 19 pred Britancem Taom Geoghegan Hartom (Lidl – Trek). Izjemni Jakob Omrzel (Bahrain-Victorious), Mernikov vrstnik in do lani pogosto tekmec na mladinskih preizkušnjah, na 4. mestu zaostaja 35 sekund.

Foto: zajem zaslona

"Čaka nas zelo razgibana etapa, zagotovo ne bo lahko, bomo pa videli, kako se bo vse skupaj razvijalo. Poskusil bom voziti čim bolj v ospredju, potem pa bomo videli," ni želel ničesar napovedovati Mernik, ki je eden številnih kolesarjev na letošnji slovenski pentlji, ki ga to poletje čakajo maturitetne obveznosti. Priznava, da je včasih težko kombinirati šolo in šolske obveznosti, dolge treninge in priprave, ampak zagotavlja, da se da. "Če si dovolj organiziran in ti ne manjka volje," sklene obetavni najstnik, ki se je leta 2023 udeležil mednarodnega trening kampa Red Bull Junior Brothers v Salzburgu. Priložnost si je prislužil na mednarodnem natečaju, kjer je bil skupaj s 14 kolesarji izbran med skoraj 2000 sodelujočimi mladimi kolesarji iz generacije 2006/2007. Še en slovenski kolesar, ki obeta ...

Preberite še: