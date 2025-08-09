New England Patriots odkrili kip v čast Tomu Bradyju

Onstran Atlantika so se poklonili slovitemu igralcu lige ameriškega nogometa NFL. Ekipa New England Patriots je v petek pred svojim stadionom Gillette v Foxboroughu v Massachusettsu odkrila 3,6 metra visok kip legendarnega podajalca Toma Bradyja, ki je ekipo popeljal do šestih naslovov prvaka lige NFL, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sloviti podajalec ameriškega nogometa in zvezdnik v ligi NFL Tom Brady je ovekovečen v bronu z dvignjeno desno roko v znak zmagoslavja, v levici, ki je spuščena, pa drži čelado. Njegova mogočna podoba stoji na šestkotnem podstavku v spomin na njegove šampionske sezone, ko je bil član kolektiva Patriots.

Skupna višina spomenika znaša 5,2 metra.

S Tampa Bay Buccaneers je osvojil sedmi naslov super bowla, a bo za vedno povezan s Patriotsi. Gre za dejstvo, ki ga je lastnik ekipe Robert Kraft izpostavil, ko je bil Brady lani sprejet v dvorano slavnih ekipe.

"So me kar prevzela čustva," je dejal 48-letnik slavljenec. "Čutim izjemno čast, globoko hvaležnost in, če sem iskren, se počutim tudi nekako staro. Tudi malo sem presenečen, saj običajno ne postavljajo kipov, dokler nisi res star, kot sta bila Mike Vrabel in Tedy Bruschi," je dejal Brady.

Slovesnosti se je udeležil tudi Vrabel, nekdanji Bradyjev soigralec, ki je zdaj v svoji prvi sezoni glavni trener Patsov.

Brady, ki je bil na naboru leta 2000 izbran kot 199., se je tudi malo pošalil na svoj račun.

"Nikoli si nisem predstavljal, da bom dve desetletji in pol pozneje stal tukaj, narejen iz brona in zamrznjen v času," je dejal.

Brady velja za najboljšega podajalca v zgodovini NFL. V dresu New England Patriots je kar šestkrat osvojil naslov prvaka oziroma super bowl, enkrat pa z ekipo Tampa Bay Buccaneers. Petkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) super bowla, trikrat pa je bil MVP celotne sezone v ligi NFL.

V karieri je postavil številne mejnike na mestu podajalca. Še vedno ima več naslovov v NFL kot vse ekipe, ki so kdajkoli igrale v najmočnejši ligi ameriškega nogometa. Največ jih imata prav New England (6) in Pittsburgh Steelers (6).

Kariero je končal s 7753 uspešno zaključenimi podajami v 12.050 poskusih. Vrgel je za 649 touchdownov, le 212 podaj pa so mu tekmečeve obrambne linije prestregle. Skupaj je zbral 89.214 jardov s podajami.

V NFL je odigral 335 tekem, 333 od teh jih je tudi začel. Njegove ekipe so se kar 251-krat podpisale pod zmago, le 82-krat je zelenico zapustil poražen.

"Bradyjevo potovanje dokazuje, da ni pomembno, kje začneš, ampak kje končaš," je v otvoritvenem nagovoru dejal lastnik Patriotsov Robert Kraft.

"Tom ni bil le obraz naše franšize, bil je srce. Težko je poudariti pomen tega, kaj je Tom dosegel. Ni le na novo napisal knjige rekordov, ampak je praktično napisal novo knjigo. Ta kip zagotavlja, da se bo njegova zapuščina ohranila za prihodnje generacije."