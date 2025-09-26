Slovenski reprezentanci v flag footballu dobro začeli EP

Slovenski reprezentanci sta v Parizu dobro začeli nastope na evropskem prvenstvu v olimpijski različici ameriškega nogometa z zastavicami brez kontakta - flag footballu. Ta bo leta 2028 v Los Angelesu prvič na sporedu olimpijskih iger. Slovenci so prvi igralni dan nanizali tri zmage, Slovenke pa dve zmagi in en poraz.

Slovenci so najprej z 62:19 premagali Belgijce, so sporočili iz krovne zveze ZANS. Naslednja tekma proti Finski je bila bolj napeta. Slovenski nogometaši so jo dobili po izenačenju in s poskusom za dodatno točko v zadnjih sekundah s 34:33. Dan so nato končali z zmago proti Poljski s 26:20.

Slovenke so se najprej pomerile s Švicarkami. Po dveh touchdownih na obeh straneh jim je steklo tako v napadu kot obrambi in so tekmo dobile z 51:13. Sledila je tekma proti prvim nosilkam EP Avstrijkam, ki so bile boljše z 39:12, na tekmi pa se je poškodovala prva podajalka slovenske reprezentance Karin Lah, a je tekmo kljub poškodbi prsta pripeljala do konca. Zadnjo tekmo dneva proti Nizozemkam so slovenske nogometašice dobile s 55:18.

Danes so na sporedu preostale tekme skupinskega dela. Slovence čakata dvoboja z Danci in Nemci, Slovenke pa dvoboj z Izraelkami. Zvečer sledijo četrtfinalne tekme in tekme za razvrstitve od 9. mesta dalje, so še sporočili iz Zveze za ameriški nogomet Slovenije.