Legenda ameriškega prvenstva NFL Tom Brady se vrača na nogometna igrišča na turnirju v olimpijski različici - nogometu z zastavicami brez kontakta flag footballu. Brady bo 21. marca tekmoval v Savdski Arabiji skupaj z drugimi sedanjimi in nekdanjimi zvezdniki lige NFL ter zvezdniki iz zabavne industrije.

Za turnir so poleg Toma Bradyja prijavljeni tudi Saquon Barkley iz Philadelphia Eagles, Christian McCaffrey iz San Francisco 49ers in Maxx Crosby iz Las Vegas Raiders, piše nemška tiskovna agencija dpa.

"To je naša večletna zaveza," je Brady dejal na novinarski konferenci v Las Vegasu. "Očitno smo dobro začeli. Veliko pozornosti in energije je usmerjene v to prvo leto."

Turnir z imenom Fanatics Flag Football Classic naj bi potekal v dvorani Kingdom v Rijadu. Tri ekipe, vsaka s po osmimi igralci, bodo na igrišču vodila velika imena tega priljubljenega ameriškega športa: trener Raiders Pete Carroll, Sean Payton iz Denver Broncos in Kyle Shanahan iz 49ers.

Tom Brady je najuspešnejši profesionalni igralec ameriškega nogometa v zgodovini lige NFL. Foto: Reuters

Turnir bo v ZDA prenašala postaja Fox, voditelj pa bo komik Kevin Hart. Za zdaj še ni znano, kateri zvezdniki brez nogometnega ozadja bodo sodelovali.

Flag football bo prvič na olimpijskem programu na naslednjih poletnih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Liga NFL zato še bolj intenzivno promovira ta šport in si prizadeva, da bi igralci lige NFL lahko tekmovali na olimpijskih igrah za svoje matične države.

Brady je najuspešnejši profesionalni nogometaš v zgodovini lige NFL. V karieri je sedemkrat osvojil super bowl. Šestkrat je osvojil pokal z New England Patriots, nazadnje pa leta 2021 kot podajalec Tampa Bay Buccaneers. Zdaj dela kot televizijski komentator za Fox in je tudi solastnik Raiders.