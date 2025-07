Zapeljiva igralka Sydney Sweeney v središču ljubezenskega trikotnika?

27-letna igralka Sydney Sweeney, sveže samski Orlando Bloom in nekdanji igralec ameriškega nogometa Tom Brady so v Italiji, kjer so se mudili zaradi poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, pritegnili kar nekaj pozornosti in sprožili ugibanja o morebitnem ljubezenskem trikotniku.

V Italiji se je prejšnji teden trlo zvezdnikov, ki so ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, zdaj Bezos, pospremili v zakonski stan. Med njimi sta bila tudi igralca Sydney Sweeney in Orlando Bloom ter nekdanji igralec ameriškega nogometa Tom Brady, ki so kar nekaj časa preživeli skupaj.

Več virov je za TMZ povedalo, da so 27-letno Sweeney in Bradya opazili, kako sta se pogovarjala v baru in se na poročnem slavju, ki je trajalo dolgo v noč, zavrtela na plesišču. Z njo naj bi zaplesal tudi 48-letni Bloom, kar je sprožilo ugibanja o morebitnem ljubezenskem trikotniku. "Sydney je bila očitno najbolj iskana oseba na Bezosovi poroki," je vir povedal za Mail Online.

Skupaj so se zabavali tudi po poroki, trojico so naslednji dan fotografi ujeli, kako so skupaj pohajkovali po beneških ulicah.

Orlando Bloom and Sydney Sweeney were seen strolling through the streets of Venice, Italy.

Poročali smo, da se je Bloom pred kratkim razšel s pevko Katy Perry s katero sta bila par od leta 2016, avgusta 2020 pa se jima je rodila hčerka Daisy Dove. Na poroki je bila sicer prisotna tudi pevka.

Samsko življenje uživa tudi Sweeney, zvezdnica serije Euphoria, ki je pred meseci razdrla zaroko s producentom Jonathanom Davinom.

47-letni Brady je bil do leta 2022 poročen z brazilsko manekenko, zdaj pa mu prav tako pripisujejo samski stan.