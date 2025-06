Jeff Bezos in njegova izbranka že prispela v Benetke, ujeti tudi že nekateri slavni svati #video

Milijarder Jeff Bezos je s svojo izbranko in bodočo ženo Lauren Sanchez že pripotoval v Benetke. Tridnevno poročno slavje se bo odvilo v tajnosti, za razkošno "poroko stoletja" pa bosta bodoča zakonca odštela od 40 do 48 milijonov evrov. V čarobno italijansko mesto so z zasebnimi letali in jahtami že začeli prihajati tudi nekateri povabljenci.

Milijarderja in ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa ter nekdanjo televizijsko novinarko Lauren Sanchez so fotografi ujeli med sestopom iz vodnega taksija, od koder sta se napotila v hotel Aman Venice ob Velikem kanalu. Veliko poročno slavje se bo v Benetkah za okoli 200 povabljenih gostov sicer odvilo od 26. do 28. junija.

Fotogalerija 1 / 14 / 14

Okoli 90 zasebnih letal in več kot 200 povabljencev

V Benetke naj bi v zadnjih dneh pred poroko prispelo več kot 90 zasebnih letal. Številni svatje, ki naj bi jih bilo na poroki okoli 200, naj bi si nastanitev rezervirali v številnih petzvezdničnih hotelih v mestu. V mesto številne znane osebnosti, med njimi športniki in zvezdniki, prihajajo z zasebnimi letali in tudi superjahtami. Že v torek so med prvimi v mestu opazili hči Donalda Trumpa Ivanko Trump, ki je prispela s svojim možem Jaredom Kushnerjem in otroki.

Prispela je tudi že resničnostna zvezdnica in podjetnica Kim Kardashian. Foto: Reuters

V mestu že številni svetovni zvezdniki

Med drugim so v mesto prišli tudi že nekateri drugi svetovni zvezdniki, med njimi: Kim in Khloe Kardashian ter njuna mama Kris Jenner, Oprah Winfrey, Eva Longoria ter Orlando Bloom, Bill Gates, Mick Jagger in Elton John. Ob Trgu sv. Petra je tako že mogoče videti tudi zasidrano 60-metrsko jahto vlagatelja Amazona Billa Millerja in jahto Kismet, ki jo ima v lasti pakistansko-ameriški milijarder Shadid Khan, lastnik nogometnega kluba Fulham.

Praznovanja se bodo začela v četrtek zvečer s srečanjem na prostem v križnem hodniku Madonne dell'Orto, srednjeveške cerkve v osrednjem delu Cannaregia, predelu mesta, znanem po živahnem nočnem življenju, je za Reuters povedal vir. Mestna hiša v Benetkah je v sredo izdala navodilo, s katerim je območje ogradila in izolirala goste od aktivistov, ki že tedne protestirajo in trdijo, da bodo praznovanja mesto gondol in palač spremenila v zasebni zabaviščni park za bogate.

Medijska mogulka in televizijska voditeljica Oprah Winfrey Foto: Reuters

Po poročanju Guardiana naj bi imeli svati in povabljenci ogromno prtljage, saj se bodo v tridnevnem slavju zvrstile tako elegantne večerje kot zabave v pižamah. Beneške oblasti so prav tako poostrile varnostne ukrepe in nadzor, saj je pred slavjem narasla zaskrbljenost zaradi groženj aktivistov iz kampanje No Space for Bezos, ki naj bi z napihljivimi krokodili napolnili kanale in s tem oteževali prihod gostov. Med drugim so aktivisti na trgu razprostrli tudi velik kritični plakat s pomenljivim zapisom.

Nekdanji zvezdnik NFL in lastnik sedmih prstanov na Super Bowlu, podajalec Tom Brady Foto: Reuters

"Zdaj vlada samo ena stvar: denar, denar, denar, zato smo mi poraženci," je dejala prebivalka Benetk Nadia Rigo in dodala, da so zato zdaj oni tukaj postali gospodarji. Guverner regije Veneto, ki obsega Benetke, Luca Zaia je dejal, da sta Bezos in Sanchez donirala tri milijone evrov trem lokalnim ustanovam: Corili, akademskemu konzorciju, ki proučuje ekosistem lagune, lokalnemu uradu UNESCO in Mednarodni univerzi v Benetkah, zato jima je zaželel dobrodošlico in se paru zahvalil za njuno "gesto izjemne radodarnosti".

Poročne zaobljube naj bi si izmenjala v petek na otoku San Giorgio

Datum in kraj poroke še vedno nista znana in prav zato nekateri ugibajo, da sta se 61-letni Bezos in 55-letna Sanchez morda že poročila na zasebni slovesnosti v ZDA. Par naj bi si poročne zaobljube izmenjal v petek na otoku San Giorgio v baziliki iz 16. stoletja San Giorgio Maggiore, ki jo je dal zgraditi renesančni arhitekt Andrea Palladio. Otok stoji nasproti znamenitega Trga svetega Marka in 99 metrov visokega zvonika.

Glavno poročno slavje pa se bo zgodilo v soboto v Arsenalu, zgodovinskem objektu ladjedelnic. Prostor sicer ni bil prvi na seznamu za lokacijo zabave, saj naj bi ta sprva potekala v središču mesta, a so praznovanje lokacijsko prestavili zaradi groženj aktivistov.

Zadnja odmevnejša zvezdniška poroka v Benetkah se je odvila leta 2014, ko sta si v mestu poročne obljube izmenjala George in Amal Clooney. V nasprotju s tokratnima bodočima zakoncema Bezos, ki bosta za poroko, ki jo nekateri celo imenujejo "poroka stoletja", odštela med 40 in 48 milijoni evrov, pa sta bila zakonca Clooney v mestu veliko topleje sprejeta.