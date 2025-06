V Benetkah se bo 24. junija začelo več dni dolgo poročno slavje milijarderja Jeffa Bezosa in njegove izbranke Lauren Sanchez. Gre za največjo poroko v Benetkah, odkar se je tam poročil še en zvezdniški par, igralec George Clooney in odvetnica Amal Alamuddin.

A medtem ko so bili prebivalci Benetk s Clooneyjevo poroko v glavnem zadovoljni ali pa celo navdušeni nad njo, je zdaj drugače, poroka Jeffa Bezosa je pri prebivalcih mesta v laguni naletela na močan odpor, poroča britanski časopis The Guardian.

Foto: Guliverimage

Ko je beneški župan Luigi Brugnaro marca letos potrdil, da se bo ameriški milijarder poročil v Benetkah, so aktivisti kmalu zagnali protestniško kampanjo s sloganom Ni prostora za Bezosa. Slogan se ponavlja na plakatih, polepljenih po mestu, in letakih, ki jih delijo na beneških in okoliških "šagrah", vaških veselicah, največ pozornosti do zdaj pa je pritegnila akcija, v kateri so transparent s prečrtanim priimkom Bezos obesili na cerkev San Giorgio Maggiore na istoimenskem beneškem otoku, kjer naj bi Bezos in Sanchez načrtovala poročni obred.

Poglejte:

"Ta poroka je simbol vsega, kar je narobe z Benetkami"

"V zraku je veliko jeze, ker so se naše mestne oblasti znova podredile logiki dobička. Naše mesto so prodali najboljšemu ponudniku," je za Guardian izjavila Marta Sottoriva, učiteljica v Benetkah in aktivistka, ki se bori za zaščito svojega domačega mesta. "Vsakič, ko priredijo dogodek na tej ravni, se mesto ustavi, nekatera območja so nedostopna in pride še več turistov," je dejala, "ta poroka je simbol vsega, kar je narobe z Benetkami."

Podrobnosti Bezosovega poročnega slavja so strogo varovana skrivnost, mestne oblasti ne razkrivajo niti natančnih datumov. Po nekaterih navedbah naj bi se vse dogajalo med 24. in 26. junijem, po drugih informacijah pa naj bi bila poroka šele 28. junija, vsi dnevi dotlej pa naj bi bili rezervirani za zabave.

Protestniki na mostu Rialto Foto: Reuters

Foto: Reuters

Že mesece mediji ugibajo tudi o seznamu gostov, bilo naj bi jih okoli 200. Med imeni, ki se najpogosteje omenjajo, so Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey in Ivanka Trump, za svate pa naj bi mladoporočenca ob najprestižnejših hotelskih sobah v Benetkah zakupila praktično celotno floto tamkajšnjih vodnih taksijev.

"Benetke so že povsem iztrošene"

Skupne stroške poroke po navedbah Guardiana ocenjujejo na deset milijonov evrov in lokalne beneške oblasti prav ta vrtoglavi znesek izpostavljajo kot izjemno korist, ki jo bo Bezosova poroka prinesla mestu. Nasprotna stran, tako aktivisti kot opozicija v mestnem svetu, se ne strinja. "Ta poroka povzroča ogromno trenj, sploh zato, ker se dogaja v času, ko so Benetke zaradi nenadzorovanega turizma že povsem iztrošene," je za Guardian dejal opozicijski mestni svetnik Giovanni Andrea Martini in predlagal, naj Bezos, trenutno tretji najbogatejši človek na svetu, v zahvalo Benetkam donira sredstva za izgradnjo oziroma obnovo dostopnih stanovanj za lokalno prebivalstvo.

Foto: Profimedia

Župan Brugnaro je medtem kritike Bezosove poroke v Benetkah označil za sramotne in vztraja, da dogodek v mestu ne bo povzročil prav nobene nevšečnosti. Pritegnili so mu tudi njegovi koalicijski mestni svetniki, eden od njih je za Guardian izjavil: "Je morda kaj narobe s tem, da so Benetke najlepše mesto na svetu? Morali bi biti ponosni, da bo ta poroka, dogodek mednarodnega pomena, v naši laguni."

Napovedujejo velik protest na dan poroke

A protestniki ne nameravajo odnehati, ampak bodo pritisk še stopnjevali. "Na dan poroke načrtujemo velik protest," je za Guardian napovedala Marta Sottoriva, "boste že videli."