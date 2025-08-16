Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Sobota,
16. 8. 2025,
17.43

18 minut

Sobota, 16. 8. 2025, 17.43

V teh znamenjih se rodijo najbolj štorasti ljudje

Siol.net

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi kdaj prevrnemo skodelico kave, pozabimo, kje smo pustili ključe, in se spotaknemo na povsem ravni poti. Pri nekaterih ljudeh pa se zdi, da se jim to dogaja občutno pogosteje kot drugim. V nerodnih, a tudi malce smešnih situacijah se najpogosteje znajdejo ti znaki horoskopa.

Ribi

Ribe so znane po tem, da živijo v domišljijskem svetu, kar jih pogosto privede do raznih majhnih nezgod. Medtem ko zrejo v oblake in sanjarijo, se jim kaj hitro zgodi, da se zaletijo v vrata ali polijejo pijačo. Njihova nespretnost je posledica tega, da so z mislimi pogosto daleč stran in sploh ne opazijo, kaj se dogaja v njihovi okolici.

Strelec

Strelci so polni energije in želje po raziskovanju, zato pogosto hitijo iz ene pustolovščine v drugo, ne da bi pazili na to, kje so. Rezultat njihove dinamičnosti in navdušenja so pogoste modrice, praske ali polomljeni osebni predmeti. A to jim le redko vzame pogum, vsaka nezgoda se jim zdi kot del zabavne zgodbe, ki jo bodo lahko pripovedovali.

Dvojčka

Dvojčki so nedvomno najbolj družabno in zgovorno nebesno znamenje, a tudi eno najmanj pozornih in pazljivih. Medtem ko kaj živahno pripovedujejo in ob tem gestikulirajo, kaj hitro prevrnejo kozarec ali pa se spotaknejo ob rob preproge. Njihova nespretnost običajno nima težjih posledic, je pa pogosta, saj se pojavi, ko se popolnoma predajo pogovoru.

Preverite svoj dnevni horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrologija horoskop
