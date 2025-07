Nebesna znamenja z najslabšim smislom za humor

Humor je zelo subjektiven – kar je nekomu smešno, se lahko zdi nekomu drugemu popolnoma neprimerno ali pa preprosto dolgočasno. Nekateri ljudje imajo prirojeno sposobnost, da nasmejijo vse okoli sebe, medtem ko so nekateri večno nerazumljeni in njihove šale naletijo na molk. Ti drugi so običajno rojeni v enem od teh treh znakov horoskopa.

Kozorog

Kozorogi so znani po svoji resnosti in zadržanosti, zato njihov humor praviloma obsega le hladne, sarkastične komentarje, ki jih marsikdo ne razume kot šalo. Tudi ko poskušajo biti duhoviti, to pogosto deluje preveč cinično ali preresno. Namesto smeha njihove šale včasih izzovejo nelagodje – a to je kozorogom pravzaprav všeč, ker nočejo biti smešni.

Devica

Device imajo praviloma zelo specifičen in analitičen humor, ki ni za vsakogar. Njihove šale so lahko ali preveč podrobne ali sarkastične, zaradi česar jih mnogi razumejo kot kritiko, ne pa kot poskus zabavanja. Čeprav imajo smisel za humor, pa device nimajo občutka za pravi trenutek ali mero, zato lahko njihove šale delujejo naporno ali pa so preprosto nerazumljive.

Škorpijon

Škorpijoni imajo mračnjaški, pogosto provokativen smisel za humor, ki je marsikomu neprijeten. Radi se poigravajo s tabuji in mejami, zato njihove šale koga tudi užalijo, čeprav to ni bila njihova namera. Pogosto se smejejo drugim, redko pa se odprejo iskreni topli zabavi. Humor škorpijonov je le za tiste, ki imajo trdne živce, vsi preostali pa so ob njih le zmedeni.

Rak

Čeprav so čustveni in skrbni, pa rakom humor pogosto služi kot obrambni mehanizem. Težava je v tem, da je ta humor pogosto pasivno-agresiven, ker izvira iz notranje negotovosti. Namesto da bi ustvarili sproščeno ozračje, njihove šale delujejo kot pritoževanje, ovito v ironijo. Raki v družbi ne dajejo vtisa šaljivc in s šalami pogosteje sprožijo molk kot smeh.