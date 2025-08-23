Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sobota,
23. 8. 2025,
15.15

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop lev horoskop horoskop

Sobota, 23. 8. 2025, 15.15

30 minut

Najbolj samozavestne ženske se rodijo v teh znakih

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
polje, poletje | Foto Pexels

Foto: Pexels

Samozavestne ženske nase ne opozarjajo z glasnim govorjenjem, ampak pozornost pritegnejo že takoj, ko vstopijo v prostor. Ta energija ni naključna, v sebi jo nosijo predvsem pripadnice dveh nebesnih znamenj.

Levinja: kraljica v vsaki situaciji

Levinje v prostor ne vstopijo tiho in neopazno. Njihova karizma in prisotnost sta skorajda otipljivi, njihova samozavest pa je posledica prepričanja, da si zaslužijo le najboljše. Vedo, koliko so vredne, in se zato ne zadovoljijo s povprečjem. V ljubezni, karieri in prijateljstvu zahtevajo spoštovanje, kakršno tudi one izkazujejo drugim.

Ovnica: neuklonljiva in neustrašna

Ovnice se s hrabrostjo in drznostjo že rodijo. Samozavestne so, ker se zavedajo, da so sposobne premagati vse ovire, in jim tega ni treba nikomur dokazovati. So osebe, ki vedno prevzamejo pobudo, predlagajo nove zamisli in so prve na potezi. Njihov entuziazem in drznost ljudi močno privlačita, prav tako vtis, da jim prav nič ne more vzeti poguma in zanosa.

Preverite svoj dnevni horoskop.

ženska, dekle
Trendi Ta nebesna znamenja ne znajo reči "oprosti"
prijatelji, mladi poletje
Trendi Najboljša druženja organizirajo ti znaki horoskopa
ženska, dekle, pomlad, poletje
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, najslabše prenašajo dolgčas
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.