Po tretjem zaporednem porazu Los Angeles Lakersov (proti ekipi Houston Rockets so visoko izgubili s 96:119) je njihov strateg J. J. Radick svojim igralcem jasno in glasno nalil čistega vina. "Danes smo bili porazni od samega začetka tekme," je bil oster po obračunu pred domačimi navijači.

1. i wonder who jj is referring to when he says that it’s consistently the same guys showing they don’t make the right choice to do what they need to do consistently.



2. i wonder why those players still play.



— Darius Soriano (@forumbluegold) December 26, 2025

"Za zmago sta potrebna trud in izvedba. Dobra ekipa smo le v primeru, da sta prisotni obe omenjeni komponenti in ju izvajamo na visoki ravni. Ko tega ne počnemo, smo naravnost grozljiva zasedba. In danes smo bili porazni od samega začetka tekme," je bil po porazu Lakersov proti Raketam iz Houstona (96:119) oster Redick.

"Sobotni trening bo zelo neprijeten"

"Trenutno na parketu ne delamo stvari, ki so nujne, na parketu smo prav brezbrižni. Vedno govorim o kulturi igralcev, o njihovi profesionalnosti, a tega trenutno ni v naši zasedbi. Fantom sem že povedal, da bo sobotni trening zelo neprijeten, na naslednjih 53 tekmah jih enostavno ne želim gledati v tej podobi," je po bolečem porazu med drugim dodal 41-letni Redick.

Z njegovo opazko se je strinjal tudi Dončić. Dejal je, da mora vsak od njih, vključno z njim, pokazati več, in se strinjal z napovedjo Redicka, ki je dejal, da bo naslednji sestanek zelo neprijeten.

“Everybody got to talk about it. I know JJ said it's going to be uncomfortable. As it should be.”



-Luka postgame interview



— Luka Updates (@LukaUpdates) December 26, 2025

Los Angeles Lakers so v dosedanjem delu dosegli 19 zmag in doživeli deset porazov ter so na petem mestu v zahodni konferenci. Naslednjo tekmo bodo igrali v noči na ponedeljek, ko bodo gostili ekipo Sacramento Kings.

