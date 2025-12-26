Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Petek,
26. 12. 2025,
8.20

0 minut

Luka Dončić Los Angeles Lakers NBA

Petek, 26. 12. 2025, 8.20

Strateg LA Lakersov: Ko tega ne počnemo, smo naravnost grozljiva zasedba #video

A. T. K.

JJ Redick | Trener Dončića je bil po novem porazu oster do igralcev: "Porazni smo bili od začeka." | Foto Reuters

Trener Dončića je bil po novem porazu oster do igralcev: "Porazni smo bili od začeka."

Foto: Reuters

Po tretjem zaporednem porazu Los Angeles Lakersov (proti ekipi Houston Rockets so visoko izgubili s 96:119) je njihov strateg J. J. Radick svojim igralcem jasno in glasno nalil čistega vina. "Danes smo bili porazni od samega začetka tekme," je bil oster po obračunu pred domačimi navijači.

Sportal Luka Dončić se je vrnil, a nima razloga za smeh #video

Glavni trener Los Angeles Lakersov J. J. Redick nikoli ne olepšuje situacij. Po novem porazu Jezernikov, že tretjem v nizu, je bil izjemno nejevoljen in oster do svojih varovancev.

VIDEO: J. J. Redick je bil po novem porazu LA Lakersov zelo oster do svojih igralcev:

"Za zmago sta potrebna trud in izvedba. Dobra ekipa smo le v primeru, da sta prisotni obe omenjeni komponenti in ju izvajamo na visoki ravni. Ko tega ne počnemo, smo naravnost grozljiva zasedba. In danes smo bili porazni od samega začetka tekme," je bil po porazu Lakersov proti Raketam iz Houstona (96:119) oster Redick.

"Sobotni trening bo zelo neprijeten"

"Trenutno na parketu ne delamo stvari, ki so nujne, na parketu smo prav brezbrižni. Vedno govorim o kulturi igralcev, o njihovi profesionalnosti, a tega trenutno ni v naši zasedbi. Fantom sem že povedal, da bo sobotni trening zelo neprijeten, na naslednjih 53 tekmah jih enostavno ne želim gledati v tej podobi," je po bolečem porazu med drugim dodal 41-letni Redick.

Z njegovo opazko se je strinjal tudi Dončić. Dejal je, da mora vsak od njih, vključno z njim, pokazati več, in se strinjal z napovedjo Redicka, ki je dejal, da bo naslednji sestanek zelo neprijeten. 

Los Angeles Lakers so v dosedanjem delu dosegli 19 zmag in doživeli deset porazov ter so na petem mestu v zahodni konferenci. Naslednjo tekmo bodo igrali v noči na ponedeljek, ko bodo gostili ekipo Sacramento Kings.

