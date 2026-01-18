Luka Dončić na stranskem tiru, kriza Lakers se nadaljuje

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića izgubili proti Portlandu s 116:132. Za zasedbo iz Kalifornije je to že peti zaporedni poraz na zadnjih šestih tekmah. Luka Dončić je tekmo izpustil zaradi poškodbe dimelj, a naj bi igral v noči na ponedeljek, ko Lakers čaka obračun proti Toronto Raptors. Dallas Mavericks so kljub okrnjenemu kadru prišli do druge zaporedne zmage. Poraz so doživeli prvaki iz Oklahome, do velike zmage pa so prišli na krilih Victorja Wembanyame prišli San Antonio Spurs, ki jih ni mogel zaustaviti niti vroči Anthony Edwards.

Portland : LA Lakers 132:116 Sharpe 25, Grant in Love 22, Clingan 18, 11 sk.; Smart 25, Timme 21, James 20, 9 sk., 8 as.

Tako Los Angeles Lakers kakor tudi Portland Trailblazers so v tekmo vstopili močno zdesetkani. Pri Lakers so ob slovenskem košarkarju Luki Dončiću, ki ima težave z dimljami, manjkali še Deandre Ayton (koleno), Jaxson Hayes (zadnja stegenska mišica) in dalj časa odsotni Austin Reaves.

A tudi domačini niso začeli tekme v najboljši zasedbi. Zaradi poškodb ali dolgotrajne odsotnosti niso igrali Deni Avdija, Scoot Henderson, Kris Murray, Matisse Thybulle, Blake Wesley in Damian Lillard, ki v tej sezoni zaradi težav z Ahilovo tetivo sploh ne bo zaigral.

Uvod po notah Lakers, nato popoln preobrat

Začetek dvoboja je še pripadel gostom, ki so vodili s 14:11 in nato še z 21:20. Takrat je zadel rezervist Drew Timme, ki je s kar 21 točkami močno presegel svoje skromno sezonsko povprečje - do te tekme je bilo 0,7 točke. A so v nadaljevanju prve četrtine pobudo povsem prevzeli Blazersi in uvodnih dvanajst minut dobili s 40:27.

LeBron James je bil streljaj od trojnega dvojčka - dosegel je 20 točk in zbral 9 skokov in 8 asistenc. Foto: Reuters

Sredi druge četrtine so se Lakers po zaslugi izkušenega LeBron James uspeli približati na vsega pet točk zaostanka (45:50), ko je po prodoru zadel še dodatni prosti met. Čeprav so gostje drugo četrtino dobili s 34:31, so na glavni odmor vseeno odšli z desetimi točkami zaostanka (61:71).

Odločilna tretja četrtina

Krizno obdobje za goste je sledilo v tretji četrtini, v kateri niso našli recepta, kako zaustaviti domače košarkarje. Ti so leteli na domačem parketu in po štirih zaporednih točkah Donovana Clingana vodili z 18 točkami razlike.

Dvorano je dodatno dvignilo zabijanje Clingana, nato pa sta svoj delež dodala še vroča Shaedon Sharpe in Jerami Grant, ki sta prednost povečala na +20 (100:80). Trener Lakersov JJ Redick ni našel odgovora na nalet Portlanda.

Poraz poglobi krizo Lakersov

V zadnjo četrtino so Blazersi vstopili s prednostjo 17 točk (107:90) in hitro je postalo jasno, da bo zmaga ostala doma. Svetlega trenutka ni bilo niti v sklepni četrtin. Lakersi so v zadnjem delu zaostajali tudi že za 24 točk (106:130) in ob koncu priznali poraz s 116:132.

JJ Redick ne najde rešitve, kako ekipo popeljati na zmagovite tirnice. Foto: Reuters

Kriza moštva iz Kalifornije se tako nadaljuje – na zadnjih šestih tekmah so zmagali le enkrat, z izkupičkom 24 zmag in 16 porazov pa so na šestem mestu zahodne konference, nevarno blizu območja dodatnih kvalifikacij. Priložnost za hiter odgovor bodo iskali že v noči na ponedeljek ob 3.30, ko jih v domači Crypto.com Areni čaka obračun proti Toronto Raptors - zaigral naj bi tudi Luka Dončić.

Prvaki na kolenih

Miami Heat so v noči na nedeljo s 122:120 premagali aktualne prvake lige NBA, Oklahoma City Thunder. Junak večera je bil Andrew Wiggins, ki je 31 sekund pred koncem zadel odločilno trojko, medtem ko je Bam Adebayo dosegel 30 točk in se ob tem pohvalil z rekordnimi šestimi trojkami v karieri.

ANDREW WIGGINS WITH THE GAME WINNER! 🔥 pic.twitter.com/hDYL3LJfqo — NBA Retweet (@RTNBA) January 18, 2026

Pri gostih je blestel Shai Gilgeous-Alexander z 39 točkami, a je Oklahoma City kljub temu doživela šele prvi poraz v sezoni na tekmah, na katerih je dosegla vsaj 120 točk. Thunder so imeli v zadnjih sekundah še priložnost za izenačenje, vendar je trojka Alexa Carusa ob zvoku sirene zletela mimo obroča.

Oslabljeni Dallas navdušil

Košarkarji Dallas Mavericks so bili v noči na nedeljo na delu kot prvi. Na domačem parketu so s 138:120 premagali Utah Jazz in tako sklenili uspešen niz dveh zaporednih zmag proti istemu tekmecu v desetih dneh.

Junak večera je bil Klay Thompson, ki je vseh svojih 23 točk dosegel že v prvem polčasu. Med drugim je zadel tudi svojo 17.000. točko v karieri. Izkušeni ostrostrelec je s klopi zadel sedem od 12 metov iz igre, od tega šest od enajstih za tri točke, in bil še drugo tekmo zapored prvi strelec Dallasa. Že v četrtkovi zmagi proti Utahu je dosegel sezonski rekord s 26 točkami.

Mavericks so igrali močno zdesetkani, saj so manjkali Cooper Flagg (zvin gležnja), Anthony Davis (poškodba prsta), Kyrie Irving (koleno) ter P. J. Washington iz osebnih razlogov. Kljub temu je preostanek ekipe brez težav opravil z Jazz.

Poleg Thompsona je bil razpoložen Brandon Williams z 22 točkami, enak izkupiček je dosegel tudi Max Christie. Naji Marshall je dodal 16 točk, Jaden Hardy 12, Dwight Powell pa 10.

Jazz so že po prvi četrtini zaostajali z 29:42 in se v nadaljevanju niso več resneje približali.

Pri gostih sta manjkala tudi prva strelca moštva – Lauri Markkanen, ki zaradi bolezni izpusti že tretjo zaporedno tekmo, ter Walker Kessler, ki okreva po poškodbi rame.

Wembanyama popeljal Spurs do zmage, vroč je bil Edwards

San Antonio Spurs so v noči na nedeljo s 126:123 premagali Minnesoto Timberwolves, pri čemer je Victor Wembanyama blestel z 39 točkami in devetimi skoki ter v zadnjih sekundah z odločilnim napadalnim skokom pomagal zadržati vodstvo. Kljub izjemnemu večeru Anthonyja Edwardsa, ki je dosegel rekord sezone s 55 točkami, so Spursi zdržali pritisk.

Pri San Antoniu je De'Aaron Fox dodal 25 točk in 12 asistenc, Keldon Johnson pa 20 točk. Timberwolves so se v drugem polčasu silovito vrnili, a je Wembanyama z zadetim metom in blokado v končnici preprečil preobrat ter Spursom zagotovil pomembno zmago.

Liga NBA, 17. januar

Lestvici