Dončić navdušil z odgovorom, ki bi ga morali slišati vsi: Za to smo plačani

Luka Dončić je s 25 točkami in sedmimi asistencami prispeval pomemben delež k zmagi Los Angeles Lakersov nad Toronto Raptorsi. Slovenec je po tekmi razkril, da bolečine v dimljah še niso preteklost, hkrati pa navdušil z odgovorom ameriškim novinarjem.

Za Luko Dončićem in Lakersi je natanko polovica tekem v rednem delu letošnje sezone lige NBA. Na 41. obračunu so nad Torontom dosegli 25. zmago, kar jih trenutno postavlja na šesto mesto zahodne konference.

Slovenski košarkarski as je v noči na ponedeljek v Crypto.com Areni s 25 točkami vodil ekipo do pomembnega slavja po obdobju slabih rezultatov. Jezerniki so pred tem na šestih tekmah utrpeli kar pet porazov. Tokrat je lahko bil J. J. Redick s predstavo svojih varovancev precej bolj zadovoljen, poznala se je predvsem bolj odločna igra v obrambi.

Luka Dončić je razkril, da bolečine v dimljah še niso preteklost. Foto: Reuters

Dončić igra z bolečino

"Mislim, da je bila to ena naših najboljših obrambnih tekem. Nasprotniku smo dovolili 93 točk, kar je odlično v primerjavi s prejšnjimi tekmami. To povečuje naše možnosti za zmage, pomembno je, da smo fizično na pravi ravni, da igramo hitro. V tem pogledu je ekipa danes opravila odlično delo," je po tekmi zadovoljno ugotavljal tudi Dončić.

Slovenec je sicer izpustil nedeljski obračun s Portlandom, saj ga mučijo bolečine v dimljah. Vprašljiv je bil tudi njegov nastop na današnji tekmi, a je 26-letnik stisnil zobe. Kot je razkril, težave niso povsem odpravljene.

"V redu je, ni slabo. Morda je to nekaj, kar bom čutil dlje časa, a bom seveda poskušal igrati kljub manjši bolečini," je o svoji poškodbi pojasnil Dončić.

Deandre Ayton je s svojo predstavo navdušil Luko Dončića in J. J. Redicka. Foto: Guliverimage

Načrtno iskali Aytona

Ob slovenskem zvezdniku se je v ključnih trenutkih z nekaj pomembnimi koši in podajami izkazal tudi LeBron James (24 točk), največje pozitivno presenečenje večera pa je pripravil Deandre Ayton, ki je bil skupaj z Dončićem najboljši strelec dvoboja (25 točk).

"Bil je zelo dober. Ko igra na takšen način, ko je osredotočen na obeh koncih igrišča, to za nas pomeni ogromno. To je lahko ključ do zmag in takšnega ga potrebujemo. Še več ga moramo iskati s podajami," je o letu dni starejšem soigralcu povedal Dončić.

Nad predstavo 213 centimetrov visokega centra je bil navdušen tudi Redick. "Bil je fantastičen. Zdaj je odigral že nekaj tekem, na katerih je bil res učinkovit. Če prispeva več kot 20 točk in več kot deset skokov, to pomeni ogromno za našo ekipo. V prvem delu tekme smo ga poskušali poiskati z nekaj podajami, ni se izšlo takoj, a smo vztrajali in na koncu je ujel nekaj res zahtevnih podaj, po katerih je dosegel pomembne koše," je dejal trener Lakersov.

Naporno? Za to smo plačani.

Zasedbo iz Los Angelesa zdaj čaka dolga serija gostovanj, na tujem parketu bodo odigrali kar osem tekem. Pestro bo že ta teden. V noči na sredo se bodo Dončić in druščina pomerili z Denverjem (4.00), sledi mestni obračun s Clippersi, teden pa se bo za Jezernike končal s spektaklom v Dallasu.

Na druženju z novinarji po zmagi nad Torontom je Slovenec prejel tudi vprašanje, kako se košarkarji pripravljajo na tako zahtevno obdobje. Odgovor Dončića je bil kratek, a zelo zgovoren.

"Nič posebnega, za to smo plačani in izgovorov ne sme biti. Seveda bo veliko potovanja, a to je naša služba in to obožujem," je odgovoril z besedami, ki bi jih morali slišati vsi tisti zvezdniki, ki pogosto tarnajo o natrpanem urniku.