Rams zmagovalci drame v Chicagu, Patriots po Bradyjevi poti

New England Patriots sprva po odhodu Toma Bradyja niso zmagali na niti eni tekmi končnice v ligi ameriškega nogometa. To sezono pa imajo pod vodstvom Draka Maya že dve zmagi. V konferenčni finale lige NFL so napredovali tudi Los Angeles Rams.

Los Angeles Rams so v dramatičnem dvoboju po podaljšku premagali Chicago Bears in se uvrstili v konferenčni finale proti Seattle Seahawks.

Tako kot New England Patriots, ki so pred tem premagali Houston Texans z 28:16, tudi Rams po zmagi z 20:17 v zasneženem Chicagu zdaj potrebujejo le še eno zmago, da se uvrstijo v veliki finale super bowl. Ekipa je na najpomembnejši tekmi sezone NFL nazadnje nastopila leta 2021, ko je zmagala doma.

"Bilo je noro. Šlo je naprej in nazaj. Nismo igrali najboljšega napada, a naša obramba je bila senzacionalna," je dejal podajalec losangeleške ekipe Matthew Stafford. "To je nogomet v končnici. Veliko stvari bi lahko naredili bolje, a smo ostali skupaj in našli način do zmage."

Njegov moštveni kolega Caleb Williams je nekaj sekund pred koncem rednega dela tekme izsilil podaljšek z neverjetnim metom za zadetek oziroma touchdown.

Pred podajo je stekel skoraj do logotipa na sredini igrišča, se izognil branilcem Rams, nato pa je skočil nazaj. Ker obema ekipama ni uspelo izkoristiti svoje prve posesti žoge v podaljšku, je neverjetno razburljivo tekmo na koncu odločil field goal z razdalje 42 jardov, so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa, ko igralec žogo brcne čez navpično postavljene vratnice nad golom.

Patriots pa so se prvič po odhodu Bradyja uvrstili v konferenčni finale. Za nekoč dominantno ekipo lige so zdaj zadnja ovira na poti do super bowla, ki bo 8. februarja v San Franciscu, Denver Broncos.

"Ponosen sem na fante. Premagali smo vse ovire," je dejal podajalec Maye, ki je kot Bradyjev naslednik Patriots, dolgo vajene uspehov, v svoji drugi sezoni NFL spremenil nazaj v kandidate za naslov.

Pod Bradyjem se je ekipa med letoma 2002 in 2019 devetkrat uvrstila na super bowl, od tega je šestkrat zmagala. Vendar pa so se Patriots pod podajalcema Camom Newtonom in Macom Jonesom od zmage proti Rams v najboljšem primeru uvrstili v prvi krog končnice ali pa se sploh niso uvrstili v nadaljevanje sezone.

