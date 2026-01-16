Po novem razočaranju Los Angeles Lakers v ligi NBA, ki so na domačem parketu doživeli prepričljiv poraz proti Charlotte Hornets (117:135), eni najslabših ekip v ligi NBA, je bilo veliko govora o Luki Dončiću. Slovenski superzvezdnik je blestel v napadu in bil z 39 točkami najboljši strelec srečanja, v obrambi pa podobno kot soigralci storil bistveno premalo, da bi lahko Jezerniki navijače osrečili z novo zmago. Dončić se je znova pritoževal nad sodniškimi odločitvami. Ko si je zaradi preostrega jezika prislužil tehnično napako, ga je televizijski komentator Eric Collins, zadolžen za spremljanje tekem Charlotta, označil za cmero!

Lakersi z zadnjimi predstavami, pri čemer je izvzeta večina srečanja proti Atlanti, potrjujejo vtis, da v tej sezoni niso sposobni napadati najvišjih mest. Izkazujejo preveč ranljivosti v obrambi, večkrat so nemočni tudi proti tekmecem, ki si bodo le stežka zagotovili nastop v končnici, do boljšega izkupička v tem koledarskem letu jim ne pomagata niti v napadu razigrana Luka Dončić (39 točk) in LeBron James (29). Tudi tokrat sta prispevala več kot polovico (68 od 117) vseh točk Jezernikov, so pa tekmecu vseeno dopustili kar 135 točk in se pod nosom obrisali za drugo zaporedno zmago.

Padli so v rezultatsko krizo, saj so na zadnjih petih srečanjih zmagali le enkrat. Frustracije so velike, najboljši strelec lige NBA pa je bil večkrat nezadovoljen nad sodniškim kriterijem. Ko ga je na začetku tretje četrtine pokrival novinec Kon Knueppel, od zadaj pa ga je oviral še Brandon Miller, po zgrešenem metu za dve točki ni mogel iz svoje kože. Obrnil se je proti sodnikom in se pritoževal, češ da je bil nad njim storjen prekršek. Kritike mu niso prinesle nič dobrega, saj mu je delivec pravice prisodil tehnično napako.

Kako si je Luka Dončić prislužil tehnično napako:

Televizijski komentator Eric Collins, ki spremlja nastope Charlotte Hornets, se ob teh prizorih ni zadrževal, ampak je 26-letnemu slovenskemu zvezdniku dal vedeti, da se obnaša kot cmera, nergač oziroma jokavec. Označil ga je namreč za "whinerja".

Kako je Eric Collins označil Luko Dončića za cmero:

🗣️ Eric Collins on Luka Doncic: "This guy is a whiner." 😂 pic.twitter.com/KpeP3MPSCc — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 16, 2026

To se je dogajalo na začetku drugega polčasa, ko so imeli Sršeni v žepu že dokaj veliko dvomestno prednost (73:60). Do konca srečanja je niso več izpustili iz rok. Lakersi so se najbolj približali na –4 (89:93), takrat je Dončić zadel peto trojko na srečanju, gostje pa so na krilih LaMela Balla, ki je v drugem polčasu dosegel kar 27 točk (od tega osem trojk), zagospodarili na parketu in se v mestu angelov veselili prepričljive zmage.

Dončić: Začeli smo odlično, potem pa povsem razpadli

Kaj je šlo tokrat narobe? Dončić je po bolečem porazu, ki je presenetil privržence Lakersov, zelo pohvalil Charlotte. Privrženci Jezernikov so bili prepričani, da bo po nedavni visoki zmagi nad Atlanto v taboru Lakersov zapihal svež veter in jih ponesel do uspešnejšega nadaljevanja sezone, a so se motili.

Vrhunci Luke Dončića proti Charlottu:

"Začeli smo odlično, potem pa povsem razpadli," je potožil najboljši strelec srečanja. Jezerniki so si na začetku srečanja že priigrali prednost 12 točk, nato pa gostom dopustili izjemen preobrat, pri tem pa spremljali strelski šov štirih Sršenov, ki so skupaj dosegli natanko sto točk. LaMelo Ball se je ustavil pri 30 točkah in 11 asistencah, Brandon Miller je dodal 26, Miles Bridges 25, mladi Knueppel pa 19 točk. Za tri točke so metali solidnih 20/43 (46,5 odstotka), v skokih pa zasenčili Lakerse s 50:35.

Charlotte igra vedno bolje. V zadnjih dveh tednih je njegovo razmerje zmag in porazov 4:4, pri čemer je dvakrat izgubil za eno, enkrat pa za dve točki. Tokrat se je veselil prepričljive zmage v dvorano Crypto.com Arena."Tekmeci so odlično zadevali z razdalje, mi pa smo jim dopustili preveč napadalnih skokov in to je bilo odločilno. Charlotte ima mlado ekipo z nekaj odličnimi igralci. Težko je igrati proti njim, čeprav nimajo dobrega izkupička, imajo pa nekaj odmevnih zmag. Ko jim steče, so zelo nevarni," Dončić meni, da bi morali Jezerniki nadaljevati igro, ki so jo nedavno pokazali proti Atlanti. Takrat so igrali hitro in čvrsto v obrambi, že v prvem polčasu pa dosegli več kot 80 točk.

"Ball zadel nekaj norih metov"

Lakersi v drugem polčasu niso našli pravega načina, kako ustaviti zlasti vročega Balla. "Zadel je nekaj norih metov, a to je nekaj, kar počne tudi v ligi NBA. Zelo je bil vroč. Zadel je devet trojk, od tega osem v drugem polčasu, tako da ga je bilo težko ustaviti," je Dončić pohvalil 24-letnega Američana, ki so mu zmanjkali le štirje skoki do trojnega dvojčka. Sam je bil tokrat od njega zelo oddaljen, rubriki skokov in asistenc (tri in štiri) sta postregli z zanj zelo skromnima številkama.

Jezernike in Dončića čaka nov nastop v noči na nedeljo v Portlandu. Foto: Reuters

Skromen je tudi izkupiček Lakersov v zadnjih tednih. Na zadnjih 13 tekmah so sladkost zmage okusili le petkrat. Pred tem so spadali med najboljše ekipe sezone (19-7), trenutno pa na lestvici zahodne konference zasedajo peto mesto.

V noči na nedeljo jih čaka nov izziv, gostovali bodo v Portlandu.