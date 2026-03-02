Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alenka Teran Košir

2. 3. 2026
19.46

Thermometer Blue 0,02

Matevž Govekar

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 19.46

1 ura, 24 minut

Intervju z Matevžem Govekarjem

Matevž Govekar po izjemni predstavi v Belgiji tudi o zdravstvenem preplahu v začetku leta

Thermometer Blue 0,02
Kuurne 2026 | Matevž Govekar (skrajno levo) je enodnevno belgijsko klasiko s tlakovanimi odseki Kuurne-Bruselj-Kuurne končal tik za najboljšo trojico. | Foto Guliverimage

Matevž Govekar (skrajno levo) je enodnevno belgijsko klasiko s tlakovanimi odseki Kuurne-Bruselj-Kuurne končal tik za najboljšo trojico.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Matevž Govekar, član ekipe Bahrain Victorious, je v nedeljo nase opozoril z izvrstnim četrtim mestom na 78. izvedbi enodnevne belgijske klasike Kuurne–Bruselj–Kuurne. Čeprav gre za enega najboljših rezultatov njegove kariere, 25-letni Slovenec ostaja samokritičen in priznava, da bi lahko v sklepnih metrih morda odpeljal drugače. V pogovoru za Sportal je razkril tudi, da je začetek letošnje sezone zaznamoval zdravstveni zaplet.

Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je v sprintu skupine približno 50 kolesarjev zaostal le za Britancem Matthewom Brennanom (Visma–Lease a Bike), ki je dosegel svojo 14. zmago v karieri in drugo v letošnji sezoni. Na zmagovalnem odru dirke, ki sodi v razred Pro, kar je le stopnico pod svetovno serijo, sta mu družbo delala Italijana Luca Mozzato in Matteo Trentin, oba člana švicarske ekipe Tudor Pro, ki jo je ta konec tedna močno zaznamovala serija padcev. 

Na dirki sta nastopila tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla). Mezgec, ki bo konec sezone sklenil svojo uspešno kariero, dirke ni končal, Mohorič pa je v vodilni skupini zasedel 27. mesto.

Matthew Brennan, Kuurne - Bruselj - Kuurne 26
Sportal Zmaga Britancu, hitri Govekar tik pod stopničkami

INTERVJU: Matevž Govekar 

Matevž, na kaj ste najprej pomislili, ko ste prečkali ciljno črto? Bi lahko kaj izpeljali drugače?

Ko sem prečkal ciljno črto, sprva sploh nisem vedel, ali sem tretji ali četrti. Gotovo bi se v zadnjih nekaj sto metrih dalo narediti kaj drugače, ampak tako je. Bil je močan veter v prsi in vedel sem, da moram nekoliko počakati in ne začeti sprinta prezgodaj. Mogoče bi lahko kaj storil drugače. Imel sem možnost, da grem na levo stran, pa sem se odločil za desno. Sprejmem rezultat, vesel sem, hkrati pa vem, da bodo še priložnosti in da ga lahko izboljšam.

Zame je bilo na dirki ključno, da preživim selekcijo na zahtevnih klancih, vse skupaj pa je dodatno otežil veter. Z ekipo smo dirkali odlično. Tudi Matej (Mohorič, op. p.) je bil zelo aktiven in na ravninskem delu proti cilju, kjer se je večkrat zgodila selekcija, smo bili vedno prisotni v ospredju.

Matevž Govekar 1x
Sportal Kolesar Matevž Govekar iskreno o celiakiji, kronični bolezni, s katero živi že od otroštva

Dirko ste končali tik pod zmagovalnim odrom, pa vendar, kako bi glede na prestiž dirke –1.Pro, letos je bila na sporedu že 78. izvedba – ocenili četrto mesto?

Seveda bi bilo lahko še boljše, a vseeno je to eden mojih najboljših rezultatov. Dirka je bila zelo močna, na startu je bilo ogromno vrhunskih kolesarjev.

Kako ste preživeli pripravljalno obdobje? Menda ste imeli določene zdravstvene težave ...

Tako kot vsako leto sem začel trenirati konec oktobra, nato pa sem kmalu po novem letu imel manjši zaplet. Zdravnik mi je postavil diagnozo vestibularni nevritis, kar pomeni vnetje živca za ravnotežje v desnem ušesu. V praksi je to pomenilo, da se mi je začelo vrteti.

Moral sem k specialistu in nato deset dni počivati. Mislim pa, da sem že decembra postavil tako dobre temelje, da teh deset dni ni bistveno vplivalo na formo. Sezono sem začel dobro, mogoče celo bolj svež kot po navadi. K sreči zdaj nimam več nobenih težav, opravili smo tudi preventivne preglede in izključili druge zaplete.

Govekar in Mohorič na predstavitvi ekip | Foto: Guliverimage Govekar in Mohorič na predstavitvi ekip Foto: Guliverimage

Za vami je že nekaj dirk v Španiji, kaj sledi v spomladanskem delu sezone?

Da, sezono sem začel v Španiji, za zdaj ostajam v Belgiji. V torek dirkam na enodnevni dirki Ename Samyn Classic, čez 14 dni me čakata še dve enodnevni dirki, konec marca pa bom nastopil na Dirki po Kataloniji.

mladinci | Foto: Pred startom članov so se na skrajšani trasi dirke Kuurne–Bruselj–Kuurne (130,8 kilometra) pomerili tudi mladinci. Zmagal je Francoz Simon Defrance, član mladinske ekipe Soudal Quick-Step U19, za katero že drugo sezono dirka slovenski kolesar Gal Stare, ki tokrat dirke ni končal.

Slovensko reprezentanco so zastopali Luka Maksimović, Bor Nograšek, Lovro Rant, Mai Prevejšek, Nik Muršec in Tomaž Gonza.

Kot so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije, je nervozno dirko zaznamoval močan veter, ki je pihal do 28 kilometrov na uro. Padci in defekti so krojili tudi usodo slovenskih kolesarjev: Muršec je padel dvakrat, Maksimović in Gonza sta bila udeležena v večjem padcu pred odločilnimi klanci, Rant pa je imel defekt v ključnem trenutku.

Maksimović se je z rezervnim kolesom vrnil v glavnino in poskusil napad, a je bil nekoliko prekratek, ko je mimo pripeljal pozneje četrtouvrščeni Liam Brugman. V sprintu glavnine za peto mesto je Maksimović zasedel 31. mesto, dirko pa je končal še Nograšek na 89. mestu.

Mladinci se v Belgijo vračajo že čez 14 dni, ko jih 14. marca čaka enodnevna dirka Nokere Koerse.

