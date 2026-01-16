Dončić znova blestel, a so Lakersi prejeli bolečo zaušnico #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so doživeli novo razočaranje v ligi NBA. Doma so ostali praznih rok proti Charlotte Hornets (117:135). Čeprav je slovenski virtuoz Luka Dončić dosegel 39 točk (met iz igre 15/26), LeBron James pa jih je dodal 29, je bilo to premalo za zmago nad razigranimi Sršeni. Znova je razočarala obramba Lakersov, pri gostih pa so vsaj 25 točk dosegli trije košarkarji, najbolj razigran pa je bil LaMelo Ball. Dosegel je 30 točk, zadel kar devet trojk, dodal pa še 11 asistenc. Dallas je brez številnih poškodovanih igralcev, manjkal je tudi Cooper Flagg, navdušil proti Utahu (144:122), prvak Oklahoma City Thunder je nadigral Houston (111:91), Orlando pa je v NBA spektaklu v Berlinu premagal Memphis (118:111).

Los Angeles Lakers : Charlotte Hornets 117:135 (39:30, 55:64, 93:104)

Učinek Luke Dončića: 39 točk (za tri 6/11, za dve 9/15, prosti meti 3/7), 3 sk., 4 as., 1 izg. žoga v 35 minutah in 38 sekundah

Najboljši strelci: Dončić 39, James 29 (9 sk., 6 as.), LaRavia 18 (trojke 3/4), Ayton 12 (6 sk.), Smart 10; Ball 30 (trojke 9/17, 11 as., 6 sk.), Miller 26 (5 as.), Bridges 25 (trojke 5/7, 8 sk.), Knueppel 19 (trojke 3/5, 7 sk.)

Kriznega obdobja Lakersov še ni konec. Če je visoka zmaga nad Atlanto namigovala, da bi lahko Jezerniki na krilih Luke Dončića in LeBrona Jamesa le začeli premagovati tekmece, hkrati pa dvigniti raven igre v obrambi, je domače srečanje s Charlotte Hornets razkrilo številne pomanjkljivosti pri Lakersih.

Vrhunci srečanja v Los Angelesu:

Čeprav sta Luka in Lebron dosegla skupaj kar 68 točk, to niti približno ni bilo dovolj za vsaj enakovredno končnico proti Sršenom, kaj šele zmagi nad eno najbolj skromnih ekip vzhodne konference, ki je z razmerjem zmag in porazov 15-26 je šele na 12. mestu in se bo le stežka dokopala napredovanja v končnico. Lakersi so preveč nihali v igri, gostom dopustili kar 20 trojk, po nepričakovanem mrku v drugi četrtini (16:34) pa niso več nikoli ujeli Hornetsov.

Dončićev šov v uvodni četrtini

Jezerniki so v dvoboj s Charlottom vstopili suvereno. Čeprav je Luka Dončić zgrešil prvi met iz igre, nato pa Miles Bridges s trojko povedel goste v vodstvo s 3:0, je nadaljevanje povsem pripadlo Lakersom. Začel se je spektakel trojk. Če so Lakersi v tej sezoni med najslabšimi v odstotku zadetih metov za tri točke, pa so tokrat proti Hornetsom zadeli štiri uvodne trojke in si kmalu priigrali dvomestno prednost (19:7).

Kako je Luka Dončić "zaplesal" v napadu:

Dance.

Drive.

Finish through contact.



Luka ends Q1 with 19 PTS...

Dončić se je izkazal, zadel kar nekaj zahtevnih metov za dve točki ob prekršku tekmeca, bil zavzet in predan tudi v obrambni igri, po njegovi drugi trojki pa so Lakersi povedli za +13 (36:23), kar je bila najvišja prednost na srečanju. Gostje se na krilih Bridgesa, ki je bil v uvodni četrtini nezgrešljiv, zadel tri trojke in prispeval 11 točk, približali Jezernikom na -6, a je nato za nov šov poskrbel Dončić.

Trojka Luke Dončića za končni rezultat prve četrtine (39:30):

Luka Doncic was ON FIRE in the first quarter:



- 19 points

- 7-12 FG

- 3/4 3PT 🔥🔥

- 2 assists



They messed around and let him find his three-ball 👀🗣️🗣️



They messed around and let him find his three-ball 👀🗣️🗣️

Najboljši strelec lige NBA je v zadnjem napadu Lakersov v prvi četrtini dosegel novo trojko, spravil domače občinstvo na noge, gostitelji pa so tako po prvem delu srečanja vodili z 39:30. Polovico točk za Lakerse je prispeval vroči Dončić (19 točk, met iz igre 7/12), ki je v uvodnih 12 minutah prispeval tudi dve asistenci.

Mrk Lakersov v drugi četrtini

Nadaljevanje srečanja je ponudilo povsem drugačno razmerje moči. Igra Lakersov je bila brez Luke Dončića, ki se je že tradicionalno ob začetku druge četrtine preselil na klop, brezidejna. Charlotte Hornets je spretno izigraval Jezernike, ki jih je pustil na cedilu še met. Po zabijanju Bridgesa so izenačili na 43:43, nato povedli s 46:45, kar je bilo njihovo prvo vodstvo na tekmi po začetnih 3:0. Dončić se je vrnil na parket, a se po zgrešeni trojki ni več odločal za mete iz igre.

V prvem polčasu je zavrela kri med Ryanom Kalkbrennerjem in Jarredom Vanderbiltom. Foto: Reuters

Soigralci so še kako pogrešali njegove točke, Lakersi so bili še naprej bledi v napadu, Charlotte pa je polnil njihov koš z vseh strani. Po trojki novinca Kona Knueppela, ki jo je dosegel malce pred piskom sirene, so odšli sršeni na polčas z zajetno prednostjo +9 (64:55). Drugo četrtino so tako dobili z rezultatom 34:16 in napovedovali razburljivo dogajanje v drugem polčasu.

Dončić približal Lakerse na -4, a ...

V tretji četrtini so Jezerniki zaigrali bolje v napadu, začeli pogosteje polniti koš tekmeca, a jim je Charlotte vračal z obrestmi. LaMelo Ball se je razigral, številnim asistencam dodajal še koše, Bridges je bil še naprej neusmiljen pri metih z velike razdalje (5/5). Lakerse je skušal držati pri površju Dončić. Za razliko od druge četrtine je znova čaral in navduševal občinstvo v Crypto.Arena, po njegovi peti trojki na tekmi pa so Jezerniki zaostajali le še za štiri točke (89:93). Zadišalo je po preobratu, a so Hornets po minuti odmora znova prevzeli pobudo.

Luka Dončić je v tretji četrtini prispeval 15 točk. Foto: Reuters

Dve minuti pred koncem tretje četrtine so vodili 98:89, Dončić, ki je do takrat dosegel 34 točk, pa je zapustil parket. Odšel je proti slačilnici, kar je zaskrbelo občinstvo, a se je nato dokaj hitro vrnil na klop in pomiril navijače. Njegovi soigralci so v zadnjo četrtino vstopili z zaostankom -11, trener JJ Redick pa ni mogel biti zadovoljen z igro v obrambi. Lakersi so v tretji četrtini prejeli kar 40 točk.

Ball zadel dve trojki, Jezerniki podpisali predajo

Ko je Luka na začetku zadnje četrtine počival, so se Jezerniki na krilih LeBrona Jamesa približali gostom na -6 (103:109). Ko pa se je najboljši strelec lige NBA slabih devet minut pred koncem srečanja vrnil na parket, je sledil padec gostiteljev. Charlotte je z delnim rezultatom ušel na +15 (118:103) in spravil Lakerse v dodatne težave.

Miles Bridges je dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Redickovi varovanci so znova parali živce navijačem s skromnim metom iz igre. Zgrešili so ogromno odprtih metov in si prislužili kar nekaj žvižgov, s tem pa je bilo onemogočeno tudi večje število asistenc Dončića. V odločilnih trenutkih je padla tudi zbranost v obrambi, pri Hornetsih pa je ostal še kako vroč LaMelo Ball.

Lakersi so v zadnje tri minute vstopili z zaostankom -10 (117:127), ki je še dovoljeval sanje o preobratu, a je nato 24-letni ameriški zvezdnik z dvema zaporednima trojkama popeljal Charlotte na varno prednost +16 (133:117).

Kako je LaMelo Ball z dvema trojkama utišal Crypto.com Areno:

LaMelo ices it with his 8th and 9th THREES 🧊



He scored 27 of his 30 PTS in the 2nd half to lead the Hornets to victory! pic.twitter.com/4QspddF7Sg — NBA (@NBA) January 16, 2026

Upanja o preobratu je bilo dokončno konec, Lakersi so se predali, Redick pa je poslal na parket rezerviste. Premoč Charlotta je izžarevalo tudi razmerje asistenc. Hornets so jih zbrali 34, Jezerniki pa le 18.

Jezerniki so tako doživeli že četrti poraz na zadnjih petih srečanjih, v igri pa zelo pogrešali Austina Reavesa, pa tudi Jaxsona Hayesa, ki je izpustil srečanje zaradi zdravstvenih težav, tako da je slabih 17 minut na parketu prebil tudi Kobe Bufkin.

Štirje Sršeni so se predstavili v Los Angelesu z zelo razkošno statistiko:

Charlotte's core of scorers put on a show on the road!



LaMelo Ball: 30 PTS, 6 REB, 11 AST, 9 3PM

Brandon Miller: 26 PTS, 5 AST, 2 BLK

Miles Bridges: 25 PTS, 8 REB, 4 AST, 5 3PM

Kon Knueppel: 19 PTS, 7 REB, 4 AST pic.twitter.com/8S6VioCzLD — NBA (@NBA) January 16, 2026

Lakersi ostajajo na petem mestu zahodne konference, saj je Houston izgubil proti prvaku Oklahoma Cityju. V tej sezoni je doživel 15 porazov, kar 14-krat pa izgubil z dvomestno razliko. Tako je bilo tudi proti Charlottu.

Boston nadoknadil -19

Anfernee Simons ni začel dvoboja v začetni peterki Bostona, a je dosegel kar 39 točk. Foto: Reuters Dončić je bil najboljši strelec večera v ligi NBA. 39 točk je dosegel tudi Anfernee Simons (Boston), a se za razliko od 26-letnega Slovenca veselil zmage svojega moštva. Celtics so premagali Miami s 119:114. Čeprav so zaostajali že za 19 točk, so v zadnji četrtini nadigrali tekmeca in se veselili zmage.

Simons je tako dosegel osebni strelski rekord v tej sezoni, kar 18 točk pa je prispeval v zadnji četrtini. V tej sezoni je izmed rezervistov v ligi NBA uspel boljši strelski izkupiček le Bricu Sensabaughu (Utah), ki je nedavno dosegel 43 točk proti Chicagu. Jaylen Brown je pri zmagovalcih dodal 27 točk, pri Miamiju je bil najboljši strelec Norman Powell (26).

Oslabljeni Dallas navdušil, Thompson prehitel Lillarda

Košarkarji Dallasa so se izkazali proti Utahu. Čeprav so zaigrali brez kopice zvezdnikov, drugič v tej sezoni je manjkal Cooper Flagg, ki si je na tekmi z Denverjem poškodoval levi gleženj, so se znesli nad Utahom, neposrednim tekmecem za 12. mesto v zahodni konferenci. Blestel je Klay Thompson. Izkušeni "ostrostrelec" je dosegel 26 točk, kar je njegov najboljši dosežek v tej sezoni.

Klay Thompson passes Damian Lillard for 4th all-time in 3-pointers made 🎯



Klay Thompson passes Damian Lillard for 4th all-time in 3-pointers made 🎯

2,805 and counting...

Zadel je šest trojk in se na večni lestvici lige NBA v številu zadetih metov za tri točke uvrstil na četrto mesto. Po novem se lahko pohvali z 2809 zadetimi trojkami. Prehitel je Damiana Lillarda (2804).

Naji Marshall je pri Dallasu dodal 22 točk, Mavericks pa so dosegli največje število točk v tej sezoni (144). Pri Utahu, ki je še drugo tekmo zapored zaradi bolezni pogrešal Laurija Markkanena, je največ točk dosegel Brice Sensabaugh (27).

Prvaki v gosteh nadigrali Houston

Shai Gilgeous Alexander, drugi najboljši strelec lige NBA, je dosegel 20 točk. Foto: Reuters Najboljša ekipa zahoda in lige Oklahoma je na gostovanju v Houstonu za peto zaporedno slavje v prvenstvu premagala rakete s 111:91. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 20 točk, Chet Holmgren 18, Cason Wallace pa je k zmagi s klopi dodal 17 točk.

Kevin Durant je bil z 19 točkami prvi strelec domače ekipe, vendar je zgrešil vseh pet poskusov za tri in zadel le 7 od 23 metov na koš. Rakete so zbrale bistveno več skokov od branilcev naslova (60 proti 44), a jih je pustil na cedilu met iz igre. OKC je bila bistveno bolj natančna, zadela je 16 od 41 metov za tri točke.

Detroit Pistons so po preobratu - v prvem polčasu so zaostajali že za 16 točk - potrdili prvo mesto v vzhodni konferenci z zmago s 108:105 nad oslabljenimi Phoenix Suns. To je bila za bate še četrta zmaga na zadnjih petih tekmah, h kateri je Duncan Robinson prispeval 19 točk, Jalen Duren pa 16 ter 18 skokov.

Noro zabijanje Blacka v Berlinu

Ljubitelji NBA košarke v Evropi so lahko prišli na svoj račun že v četrtkovih večernih urah, ko sta se v Berlinu spopadla Orlando in Memphis. Boljša je bila ekipa iz Floride (118:111), pri kateri blestita tudi nemška reprezentanta, brata Wagner. Franz Wagner je bil z 18 točkami (in devetimi skoki) tretji strelec Orlanda, več sta jih dosegla Paolo Banchero (26 točk in 13 skokov) ter Anthony Black (21), ki je poskrbel za potezo srečanja, ko je dve minute pred koncem zabil, čeprav so ga skušali pri tem ustaviti kar štirje košarkarji Memphisa.

ANTHONY BLACK ARE YOU KIDDING ME????



ANTHONY BLACK ARE YOU KIDDING ME????

FASTBREAK DUNK OVER FOUR (!!!!) DEFENDERS TO TAKE THE LEAD 🤯

Franz se je vrnil po enomesečni odsotnosti zaradi poškodbe gležnja, prvič v tej sezoni pa je zaigral z bratom Moritzom, ki se je nedavno vrnil po dobrem letu in hudi poškodbi kolena. Moritz je proti Memphisu prispeval 7 točk.

Pri poražencih, ki so pogrešali Jaja Moranta (poškodba mečne mišice), so se najbolj izkazali Jaren Jackson Jr. (30), Santi Aldama (18) in Cedric Coward (17). Grizliji so v Berlinu zapravili prednost 20 točk in doživeli že sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah. Orlando in Memphis se bosta v nedeljo pomerila še v Londonu. Dvoboj se bo začel že ob 18. uri po slovenskem času.

Pogovor o menjavah dvignil prah

V zadnjih dneh se je sicer ogromno črnila prelilo predvsem na račun Austina Reavesa in LeBrona Jamesa. Reaves se je v zadnjem času znašel v središču govoric, čeprav ni bil na igrišču, saj še vedno okreva po nategnitvi mečne mišice. To je v veliki meri posledica besed Richa Paula, agenta LeBrona Jamesa, v nedavni epizodi njegovega podkasta "Game Over", v katerem je sodeloval z Maxom Kellermanom.

Austin Reaves Foto: Guliverimage

V epizodi je Paul predlagal, da bi Lakersi lahko razmislili o menjavi Reavesa k Memphis Grizzlies za Jarena Jacksona Jr., saj je menil, da bi bil ta visoki igralec dolgoročno bolj primeren za sodelovanje z Dončićem, vse skupaj pa je, kljub temu da so to le govorice, sprožilo nekaj polemik. Odzval se je tudi James, ki si z Reavesom garderobo deli že pet let. "AR ve, kakšen je najin odnos in kako ga cenim. To ni moje mnenje, to je mnenje Richa, vsak ima svoj pogled. Nikakor pa to ni odraz mojega mišljenja," je dejal James. Poleg Paula so se v središču pozornosti znašle tudi besede Kellermana, ki je zatem dejal, da bi morali Lakersi bolj kot o menjavi Reavesa razmisliti o menjavi Dončića, v prvi vrsti zaradi njegove obrambe, kot je dejal NBA analitik. Navijači Lakersov so sicer odzvali z veliko sarkazma in posmeha.

Luka soigralce učil slovensko Pred tekmo s Charlottom so v vrstah Lakersov objavili tudi daljši posnetek Languages with Luka (Jeziki z Luko), v katerem soigralce uči besede v slovenskem jeziku.

Liga NBA, 15. januar

Lestvici

