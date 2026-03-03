Bo 19-letni rešitelj francoskega kolesarstva že letos startal na Dirki po Franciji?

Komaj 19-letni Paul Seixas, član ekipe Decathlon AG2R La Mondiale, z izjemnimi predstavami v lanski, še posebej pa letošnji sezoni buri domišljijo francoskih ljubiteljev kolesarstva. Vse glasnejše so govorice, da bi lahko že letos debitiral na Tour de Franceu.

Čeprav sam glede nastopa na Dirki po Franciji ostaja zadržan in poudarja, da je odločitev v rokah ekipe, pa francoski športni dnevnik L’Équipe danes poroča, da je možnost njegovega nastopa na največji in medijsko najbolj izpostavljeni dirki na svetu zelo realna.

Morebitni nastop na Touru (od 4. do 26. julija) naj bi bil tesno povezan z njegovimi jesenskimi cilji. Nova francoska senzacija, ki je letos že dobila etapo na Dirki po Algarveju (šlo je za kraljevsko etapo s ciljem na istem vzponu, kjer je leta 2019 zmagal tudi takrat še najstnik Tadej Pogačar) in zmagala na enodnevni klasiki Faun-Ardèche Classic, si je kot enega glavnih ciljev sezone zadala svetovno prvenstvo v Kanadi (od 20. do 27. septembra).

Seixas je bil lani na EP odličen tretji. Zaostal je le za Evenepoelom in Pogačarjem. Foto: Guliverimage

V sklopu priprav na boj za mavrično majico želi nastopiti tudi na kanadskih klasikah svetovne serije v Quebecu (11. september) in Montrealu (13. september). Prav dirka v Montrealu bo odlična priložnost za podrobno spoznavanje trase svetovnega prvenstva, saj sta obe preizkušnji na sporedu le dva tedna pred vrhuncem sezone.

To hkrati pomeni, da možnost nastopa na Dirki po Španiji odpade, saj se termina kanadskih klasik prekrivata z zadnjimi dnevi Vuelte. Marsikdo je menil, da bi bila lahko prav španska tritedenska dirka najboljše učno polje za mladega Seixasa, v smislu nabiranja izkušenj na tako dolgi dirki.

Pri L’Équipu zato menijo, da je Tour logična izbira, še posebej zato, ker gre za ambiciozno francosko ekipo, ki si želi domačega junaka na največjem odru.

Foto: Guliverimage

Breme štirih desetletij

Če bi se to res zgodilo, bi se na ramena 19-letnika zgrnilo izjemno breme pričakovanj. Francija že od leta 1985 čaka naslednika legendarnega Bernarda Hinaulta, zadnjega francoskega zmagovalca Toura.

O Seixasu vsi govorijo z izbranimi besedami, primerjave s Tadejem Pogačarjem, ki je že pet sezon najboljši kolesar na svetu, so neizogibne. V čislih ga ima tudi vodja ekipe Groupama–FDJ Marc Madiot, sicer znan po ostrih ocenah sodobnega kolesarstva, a o Seixasu govori izključno v superlativih.

Madiot: Seixas je mesija stare Evrope, tisti, ki ga čakamo

"Zame je že zdaj med petimi ali šestimi najboljšimi kolesarji na svetu. Imamo Pogačarja, Isaaca del Tora, Jonasa Vingegaarda, Paula Seixasa, Mathieuja van der Poela in Remca Evenepoela," je povedal v intervjuju za RCM Sport.

Madiot poudarja, da Seixas pri 19 letih nima očitnih slabosti, da današnji šport zahteva zgodnejšo zrelost in da ima Francoz nekaj posebnega, podobno kot Lionel Messi na začetku svoje kariere. Izpostavlja njegovo vsestranskost: dober je na klancu, taktično zrel in vse bolj nevaren tudi v vožnji na čas, kar je potrdil prav na Portugalskem.

"Pogačar je Slovenec, nekakšen vesoljec z drugega planeta. Seixas pa je mesija stare Evrope, tisti, ki ga čakamo," je izjavil Madiot.

Naslednja postaja: bele ceste Toskane

Seixas bo prihodnjo soboto (7. marca) nastopil na italijanski makadamski klasiki Strade Bianche, kjer bo sezono začel tudi Pogačar. Lani sta že stala skupaj na zmagovalnem odru – na evropskem prvenstvu je Pogačar osvojil naslov, Seixas pa je bil tretji. Zanimivo je, da je vzpon na klasiki Faun-Ardèche, ki so ga lani uporabili tudi na evropskem prvenstvu, Seixas odpeljal v enakem času kot Pogačar na evropskem prvenstvu.

