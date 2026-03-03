Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
3. 3. 2026,
20.00

Osveženo pred

4 ure, 4 minute

Torek, 3. 3. 2026, 20.00

4 ure, 4 minute

Pravi tekmec za novo zmago in veliko točk Dončića in Lakersov

Avtor:
M. P.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers | Luka Dončić je to sezono odigral 48 tekem, povprečno daje 32,5 točke na tekmo. | Foto Reuters

Luka Dončić je to sezono odigral 48 tekem, povprečno daje 32,5 točke na tekmo.

Foto: Reuters

Pestra noč bo v ligi NBA. Začelo se bo s tekmo Charlotte - Dallas in končalo z dvobojem Los Angeles Lakers - New Orleans. Ob pol petih zjutraj Luka Dončić in soigralci igrajo za 37. zmago sezone. Po treh zaporednih porazih imajo zdaj priložnost, da nanizajo tri zaporedne zmage. Tekmec je New Orleans, ki dobiva po 120 točk na tekmo.

Jamal Murray
Sportal Denver na krilih Murrayja do tesne zmage, vrnitev Antetokounmpa ni prinesla veselja

Los Angeles Lakers imajo precej rezultatskih nihanj. Že vse od novembra niso dobili več kot treh zaporednih tekem. Pravzaprav so od takrat samo dvakrat zmagali na treh tekmah v nizu – prvi teden januarja in na začetku februarja. Februar so sklenili s tremi zaporednimi porazi (Boston, Orlando in Phoenix), na začetku marca pa imajo priložnost za naslednji niz vsaj treh zmag. Golden State so v noči na nedeljo premagali s 129:101, Sacramento pa v noči na ponedeljek s 128:104. V noči na sredo igrajo z New Orleansom, ki je pri le 19 zmagah in 43 porazih. Los Angeles Clippers so Pelicansom na prejšnji tekmi dali kar 137 točk. 

V povprečju New Orleans dobiva kar 120,4 točke, kar pomeni, da imajo Lakers priložnost za še eno tekmo z veliko točk. Končno so Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves zdravi in tako vsi v odlični formi. In zato se zdi, da bi v naslednjih tednih lahko poleteli. Zdaj je to tudi najpomembnejše, saj se igra za neposredno mesto v končnici. To pomeni uvrstitev med prvih šest v konferenci. Lakers so trenutno prav šesti (36 zmag in 24 porazov), a imajo tri ekipe pred njimi (Houston, Minnesota in Denver) samo dve zmagi več. Na zahodu odstopata samo Oklahoma (47-15) in San Antonio (43-17). New Orleans je na 13. mestu zahodne konference.

Liga NBA, 3. marec:

Lestvici

