Klara Velepec evropska podprvakinja posamično in bronasta v sprintu

Klara Velepec (PD Poljčane) je postala evropska podprvakinja med mladinkami posamično in bronasta v sprintu v tekmovalnem turnem smučanju, ki se je v nedeljo končalo v smučarskem središču Šahdag v Azerbajdžanu. V olimpijski disciplini sprint je bil Maj Pritržnik (TSK LiMa) šesti med mlajšimi člani.

Klemen Španring (PD Poljčane) se je z devetim mestom uvrstil med najboljšo evropsko deseterico članskih tekmovalcev v vzponu, je sporočila Planinska zveza Slovenije (PZS).

Slovenijo je med 115 prijavljenimi tekmovalci iz 18 držav zastopala omenjena mlada trojica.

Velepec je postala evropska podprvakinja na posamični preizkušnji, ki med turnimi smučarji velja za kraljevsko disciplino. Za razgibano, 1197 višinskih metrov dolgo progo na razdalji 19,32 kilometra je potrebovala uro, 11 minut in 8,2 sekunde. Za zmagovalko med mladinkami do 20 let, Nemko Heleno Euringer, je zaostala dve minuti in 42 sekund.

Dva dni prej je Velepec osvojila bronasto medaljo v sprintu. Po silovitem startu, ko je bila najhitrejša v kvalifikacijah mladink, je morala v meglenem finalu priznati premoč Euringer in drugouvrščeni Avstrijki Emmi Albrecht.

"Prvenstvo je zelo zaznamovalo trenutno dogajanje po svetu, zato nekatere reprezentance niso prišle, druge so odšle predčasno, skratka veliko nepredvidljivih stvari je bilo. Na startu nikoli nisi vedel, kdo bo prišel in kdo ne. Vseeno pa sem vesela osvojenih medalj," je dejala Velepec.

"To še enkrat več dokazuje dobro pripravljenost prav v vseh disciplinah. Prvenstvo bi ocenila kot dobro, saj vem, da so bile še rezerve. Na samih tekmah nisem našla tistih pravih občutkov. Vem, kje je moje mesto, in to me motivira, prav tako pa imam še neporavnane račune z vzponom," je vtise strnila 19-letna Radovljičanka.

Velepec je lani v vzponu postala mladinska svetovna prvakinja. Pred dvema letoma je presenetila v svoji prvi sezoni v tekmovalnem turnem smučanju na evropskem prvenstvu kot kadetinja (do 18 let) in v disciplini vzpon osvojila srebro, prvo slovensko medaljo na največjih turnosmučarskih tekmovanjih. Na letošnjem prvenstvu stare celine v vzponu ni nastopila.

