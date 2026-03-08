Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Nedelja,
8. 3. 2026,
19.31

prometna nesreča nesreča nesreča smrt

Nedelja, 8. 3. 2026, 19.31

39 minut

Od potegavščine do nočne more: v tragični nesreči umrl priljubljeni učitelj

Avtor:
M. T.

Jason Hughes | Jason Hughes se je nesrečno spotaknil in padel naravnost pred avtomobil 18-letnega vandala. | Foto Facebook

Jason Hughes se je nesrečno spotaknil in padel naravnost pred avtomobil 18-letnega vandala.

Foto: Facebook

Ameriško zvezno državo Georgio pretresa smrt 40-letnega srednješolskega učitelja matematike Jasona Hughesa, ki ga je pred njegovim domom v mestu Gainesville povozil in mu usodne poškodbe zadal komaj 18-letni Jayden Ryan Wallace. Najstnik, ki je učiteljevo posest pred tem obmetaval s toaletnim papirjem, kar je v ZDA pogosta potegavščina, potem pa poskusil pobegniti, je bil nato ovaden zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti z vozilom in nevarne vožnje.

Kot poročajo ameriški mediji, je v četrtek, 5. marca, v večernih urah skupina petih mladostnikov z rolicami toaletnega papirja obmetavala drevesa pred hišo 40-letnega učitelja matematike Jasona Hughesa. 

Ko je prihitel iz hiše, da bi jim preprečil nadaljnje vandaliziranje njegove posesti, so poskusili pobegniti s svojimi avtomobili. Hughes se je ob tem spotaknil in nesrečno padel pred vozilo 18-letnega Jaydena Ryana Wallaca, ki ga je povozil.

Najstniki so ustavili in učitelju do prihoda reševalcev poskusili nuditi prvo pomoč, a so bile njegove poškodbe prehude in kasneje je umrl v bolnišnici.

Ovadili so vseh pet

Enota za preiskovanje prometnih nesreč v uradu šerifa v okrožju Hall v ameriški zvezni državi Georgii je kasneje odvzela prostost vsem vpletenim. Zoper Jaydena Ryana Wallaca je bila po navedbah ameriških medijev nato vložena kazenska ovadba zaradi uboja iz malomarnosti z vozilom in nevarne vožnje ter vožnje po zasebnem zemljišču. Ovadili so tudi preostalo četverico vpletenih, očitajo pa jim kaznivo dejanje vdora na zasebno posest in smetenje. 

Jayden Ryan Wallace je bil tisti objestnež, ki je povozil 40-letnega učitelja matematike. | Foto: Urad šerifa v okrožju Hall Jayden Ryan Wallace je bil tisti objestnež, ki je povozil 40-letnega učitelja matematike. Foto: Urad šerifa v okrožju Hall

Več Hughesovih učencev je za medij 11 Alive, ki je v lasti ameriške televizijske hiše NBC, po tragičnem dogodku povedalo, da je bil Jason Hughes med dijaki zelo priljubljen in da je "bil eden od tistih profesorjev, s katerim se lahko pogovarjaš tako o šolskih kot osebnih težavah". 

prometna nesreča nesreča nesreča smrt
