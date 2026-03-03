Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Citycenter Celje

20. rojstni dan Citycentra Celje: 20 dni praznujemo in nagrajujemo

Bi skočili v bazen s 400 tisoč žogicami?

Citycenter Celje | Foto Citycenter

Foto: Citycenter

Citycenter Celje danes vstopa v praznično obdobje ob svoji 20-letnici, ki jo bodo obeležili z 20-dnevnim dogajanjem za obiskovalce vseh generacij. Osrednji prireditveni prostor so preobrazili v prizorišče igrivega in vizualno privlačnega doživetja, kakršnega v Celju še ni bilo.

Skočite po igro in nagrade v barvit bazen presenečenj

V središču Citycentrovega praznovanja je poseben bazen z več kot 400 tisoč barvitimi žogicami na osrednjem prireditvenem prostoru. Ta ni namenjen le zabavi, temveč je tudi prostor druženja v igri "Kopanje v bazenu žogic", ustvarjanja fotografskih spominov in sodelovanja v nagradni igri "Najbolj norih 90 sekund tvojega življenja".

Citycenter Celje | Foto: Citycenter Foto: Citycenter

Obiskovalci lahko v bazen skočijo sami, v paru, s prijatelji ali z družino ter tako postanejo del prazničnega utripa in si priborijo bogate nagrade. V nagradnem skladu je kar dva tisoč evrov v darilnih bonih Desetak in več kot 200 praktičnih nagrad.

Bazen je odprt od ponedeljka do petka med 10. in 17. uro ter ob sobotah med 12. in 17. uro. Nagradne igre bodo potekale vse do 21. marca, in sicer od ponedeljka do sobote med 17. in 19. uro, ob sobotah pa dodatno še med 10. in 12. uro.

20 let skupnih zgodb

"Citycenter Celje je v 20 letih postal veliko več kot nakupovalno središče. Postal je prostor srečevanj, druženja in skupnih doživetij. V 20 letih se je pri nas zvrstilo več kot tri tisoč različnih dogodkov, ki so soustvarjali utrip mesta in širše celjske regije. Prav zato smo želeli jubilej obeležiti z vsebino, ki v ospredje postavlja obiskovalce in njihovo izkušnjo. V teh 20 dneh želimo ustvariti nova skupna doživetja ter se zahvaliti vsem, ki so z nami soustvarjali zgodbo Citycentra Celje," je ob začetku praznovanja poudarila center managerka Darja Lesjak.

Citycenter Celje | Foto: Citycenter Foto: Citycenter

Obiskovalci si lahko svoj termin doživetja tudi predhodno rezervirajo na elektronskem naslovu gerlinde.tavcer@city-center.si, prijave pa so možne do 10. marca 2026.

