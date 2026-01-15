Še pred letom dni bi dvoboj med Dallasom in Denverjem predstavljal izjemen spektakel lige NBA z neposrednim spopadom dveh košarkarskih čarovnikov Luke Dončića in Nikole Jokića, tokrat pa pravega blišča ni bilo. Dončić je po lanski februarski menjavi zdaj član LA Lakers, Denver že nekaj čaka vztraja brez poškodovanega Srba, Dallas pa ima neverjetno smolo s poškodbami zvezdnikov. Na dvoboju z Denverjem (109:118) sta jo skupila še Cooper Flagg in Daniel Gafford. Zaradi poškodbe se v drugem polčasu nista več vrnila na parket, navijače Dallasa pa skrbi, kako dolgo bosta odsotna. Maverickse namreč že v noči na petek čaka nov pomemben izziv.

Košarkarji Dallasa so v tej sezoni že prekrižali načrte Denverju. To jim je uspelo tudi takrat, ko je na parketu blestel Nikola Jokić. Zdaj, ko imajo kopico poškodovanih zvezdnikov in se je Kyrieju Irvingu, Danteju Exumu, Derecku Livelyju pridružil tudi Anthony Davis, ki je v klub prišel prav kot menjava za "k poškodbam nagnjenega" Slovenca Luko Dončića, zdaj pa ga zaradi poškodbe leve roke ne bo vsaj šest tednov, je bilo Mavericksom proti Nuggetsom bistveno težje. Ker pa je tudi Denver pogrešal najboljšega igralca, poleg Jokića pa ni mogel računati tudi na Christiana Brauna, Jonasa Valančiunasa in Juliana Strawtherja, je Dallas računal, da bi lahko tudi tokrat s pomočjo domačega občinstva v dvorani American Airlines Center spravil Denver v slabo voljo.

Vrhunci srečanja v Dallasu:

Tega filma ni dočakal, košarkarski bogovi pa so jo za nameček Dallasu zagodli še z dvema novima poškodbama. Navijače Mavericksov je zelo zaskrbela poškodba Cooperja Flagga, supertalentiranega novinca, ki pri 19 letih niza izjemne predstave, tokrat pa je na parketu prebil le 15 minut, dosegel šest točk, nato pa zaradi bolečin v levem gležnju izpustil preostanek srečanja.

Flagg in Gafford se nista vrnila na parket

Cooper Flagg je imel težave z levim gležnjem že na tekmi z Brooklynom. Foto: Reuters Kaj se je zgodilo? Flagg si je načel levi gleženj že na predzadnji tekmi, a je takrat še lahko nadaljeval s tekmo. Tokrat pa v drugem polčasu ni več stopil na parket. Sredi druge četrtine si je po tem, ko je storil prekršek nad Peytonom Watsonom, ob padcu poškodoval gleženj. Odšepal je do klopi, nato odšel v slačilnico, a se hitro vrnil in dobri dve minuti pred koncem spet zaigral. To pa je bilo tudi vse, v drugem polčasu ni več nastopil. To je bil njegov jubilejni 40. nastop v tej sezoni.

V prejšnji, ko je igral za Duke v študentski košarki, je v celotni sezoni zbral 37 nastopov. Flagg, največji kandidat za novinca sezone, na tekmo dosega 19,1 točke in 6,4 skoka. V krstni sezoni v ligi NBA je doslej manjkal le na eni tekmi. Novembra jo je izpustil zaradi bolezni. Koliko časa bi bil zdaj lahko odsoten zaradi poškodbe levega gležnja?

Zaradi poškodbe desnega gležnja Daniel Gafford v drugem polčasu srečanja ni več zaigral. Foto: Reuters

Zaradi poškodbe desnega gležnja je Dallas v drugem polčasu pogrešal centra Daniela Gafforda. Vseeno se je zmogel nekajkrat še resneje približati Denverju, ki si je v prvem polčasu priigral lepo prednost.

Nuggetsi so na koncu vendarle upravičili vlogo favorita in zmagali s 118:109. Jamal Murray je dosegel 33 točk in že 11. zapored na tekmi presegel mejo 20 točk, Aaron Gordon jih je dodal 22 točk, Watson pa 18. Pri Dallasu sta v napadu izstopala Naji Marshall (24) in Brandon Williams (20), Mavsi pa so sicer parali živce navijačem z najslabšim metom za tri točke v tej sezoni. Zadeli so le pet od 34 poizkusov izza velike črte, kar je znašalo skromnih 14,7 odstotkov.

V zadnji četrtini je Dallas resda zaostanek 23 točk znižal na -5, a se je nato prebudil nekdanji Maverick Tim Hardaway Jr., Denver pa se je z delnim rezultatom 13:2 vrnil na varnih +16. Dallas se je dobro minuto pred koncem še vrnil na -6, bližje pa ni šlo.

Sacramentu gre odlično brez Schröderja

Russell Westbrook (Sacramento) in druščina so ujeli zmagoviti ritem. Foto: Reuters Sacramento Kings so prvič to sezono zmagali na treh zaporednih tekmah v ligi NBA. In to brez suspendiranega nemškega zvezdnika Dennisa Schröderja, ki je zaradi groženj slovenskemu asu Luki Dončiću odslužil tretjo (zadnjo) tekmo suspenza. Pred njegovo kaznijo je Sacramento nanizal sedem zaporednih porazov.

Kralji so premagali zmagovalce pokala New York Knicks s 112:101, najbolj pa sta se izkazala DeMar DeRozan (27 točk) in Zach LaVine (25 točk). Kratkohlačniki so že v prvi četrtini izgubili zvezdnika Jalena Brunsona, ki si je poškodoval gleženj.

Košarkarji Toronto Raptors so v ligi NBA prišli do 25. zmage v sezoni, ko so v gosteh pri Indiana Pacers zmagali s 115:101. Brandon Ingram je bil najboljši s 30 točkami, Scottie Barnes pa je k zmagi gostov dodal 26 točk in 13 podaj.

Dobro gre tudi Los Angeles Clippers, ki so zmagali na enajstih od zadnjih 13 tekem. Tokrat so bili boljši od Washington Wizards s 119:105, Kawhi Leonard pa je dosegel 33 točk.

Cleveland Cavaliers so premagali Philadelphia 76ers s 133:107. Donovan Mitchell je bil najboljši med konjeniki s 35 točkami.

LeBron James in Luka Dončić bosta v noči na petek gostila Charlotte. Foto: Reuters

LA Lakers bodo poskušali dobro formo z zadnjega spopada z Atlanto, ki so jo v sredo zjutraj po slovenskem času na domačem parketu na krilih Luke Dončića (27 točk, 12 asistenc) in LeBrona Jamesa (31 točk, 10 asistenc) premagali s 141:116, prenesti v petkovo jutro (4.30), ko bodo v dvorani Crypto.com pričakali Charlotte Hornets.

Liga NBA, 14. januar

Lestvici

