Oslabljeni prvaki v New Yorku

Branilci naslova prvakov lige NBA, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, se bodo ponoči v New Yorku pomerili z Knicksi Jalena Brunsona. Oklahoma je oslabljena, znajti se bo morala tudi brez prvega zvezdnika Shaija Gilgeousa-Alexandra, ki ga pestijo težave z abdominalno mišico. Na seznamu poškodovanih so tudi Isaiah Hartenstein, Jalen Williams, Ajay Mitchell … Po dolgi odsotnosti pa se je na igrišča vrnil grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki se bo z Milwaukeejem ponoči spopadel z Atlanto.

Antetokounmpo se je na igrišča vrnil po 17 tekmah odsotnosti in pri porazu Milwaukee Bucksov proti Bostonu (81:108) dosegel 19 točk in zbral 11 skokov. V noči na četrtek ga čaka spopad z Atlanta Hawksi.

Boston Celticsi pričakujejo Charlotte Hornetse, Philadelphia 76ersi Utah Jazze, Memphis Grizzliesi Portland Trail Blazerse in Los Angeles Clippersi Indiana Pacerse.

LA Lakersi in Luka Dončić bodo naslednjič na delu v petek zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo na spektaklu v Denverju spopadli z Nuggetsi Nikole Jokića. To bo tudi bitka za peto mesto na lestvici zahodne konference, ki ga trenutno zaseda moštvo iz Kolorada.

Liga NBA, 4. marec

