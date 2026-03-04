V življenju skoraj nikoli ni popolnega trenutka. Vedno obstaja še nekaj, kar ima prednost. Še ena obveznost. Še ena skrb. Še ena stvar, ki jo bomo uredili, ko bo več časa. Ali denarja. Medtem pa načrti tiho čakajo. Osvežitev doma, ki bi prinesla več udobja. Nakup avtomobila, ki bi razbremenil vsakdan. Potovanje, ki bi ustvarilo skupne spomine, a ga vedno znova prestavimo na prihodnje leto.

Ko se znajdemo pred večjo finančno odločitvijo, se pogosto pojavi vprašanje: ali je pravi trenutek? Je smiselno zdaj? Ali počakati še malo? Odgovor je pogosto preprostejši, kot si mislimo. Če je odločitev premišljena, če vemo, kaj želimo doseči, in če imamo na voljo pogoje, ki nam to omogočajo, je morda prav zdaj tisti trenutek, ki smo ga čakali.

Kakšne možnosti imamo na voljo?

Eden od razlogov, zakaj odlašamo, ni pomanjkanje želje, temveč negotovost. Finančne odločitve sprejemamo premišljeno in odgovorno. Želimo jasne pogoje, preglednost ter občutek, da situacijo obvladujemo. Prav zato je ključno, da poznamo možnosti, ki so nam na voljo.

Potrošniški kredit Intese Sanpaolo Bank po akcijski ponudbi je lahko ena od teh možnosti. Omogoči nam, da načrte uresničimo takrat, ko nam lastna sredstva ne zadostujejo ali ko jih želimo ohraniti za našo finančno varnost. Omogoča, da si že danes zagotovimo tisto, kar potrebujemo ali si želimo, strošek pa razporedimo v obvladljive mesečne obroke. Ne gre nujno za velike življenjske prelomnice. Včasih gre preprosto za bolj urejen dom, več udobja ali odločitev, da lastnih želja ne bomo več prestavljali v nedoločeno prihodnost.

Akcijska ponudba potrošniških kreditov do 30. aprila 2026 Trenutno aktualna ponudba potrošniških kreditov z akcijsko fiksno obrestno mero pri Intesi Sanpaolo Bank, ki velja do 30. aprila 2026, je zato priložnost za uresničitev naših ciljev ali želja. Namenjena je tako obstoječim kot novim strankam, pri čemer je za nove stranke ponudba še ugodnejša. Kaj vam prinaša potrošniški kredit Intese Sanpaolo Bank? Znesek kredita do 45 tisoč evrov in brez zavarovanja , kar pomeni preprostejši postopek,

, kar pomeni preprostejši postopek, odplačilna doba do 84 mesecev , ki omogoča prilagoditev višine mesečnega obroka vašim zmožnostim (v omejenem obsegu se odobravajo tudi krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev),

, ki omogoča prilagoditev višine mesečnega obroka vašim zmožnostim (v omejenem obsegu se odobravajo tudi krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev), fleksibilen potrošniški kredit, ki je lahko namenski ali nenamenski, odvisno od vaših potreb in načrtov. Preverite več o akcijski ponudbi potrošniških kreditov s fiksno obrestno mero!

Preprost postopek pridobitve ponudbe

Nove stranke lahko oddate povpraševanje za potrošniški kredit prek spleta in prejmete informativno ponudbo po e-pošti. Tako lahko brez obiska poslovalnice preverite pogoje in se nato odločite za nadaljnje korake.

Obstoječe stranke pa lahko naredite informativni izračun na spletni strani, potrošniški kredit do zneska 35.000 EUR pa sklenete kar prek mobilne oz. spletne banke (ob sklenitvi kredita v poslovalnici je maksimalni znesek 45.000 EUR).

Uresničimo si želje

Načrti nas čakajo. Vprašanje je le, koliko časa bomo čakali mi.

Prvi korak naredimo že s tem, da si priznamo, da si bolj urejen dom, več udobja ali novo izkušnjo ne le želimo, ampak tudi zaslužimo.

Oglejte si možnosti, kako si lahko želje tudi uresničimo.

